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    讀賣新聞︰共軍圖用切香腸 改變現狀

    中共軍機示意圖。（國防部提供）

    中共軍機示意圖。（國防部提供）

    2025/02/13 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕日本讀賣新聞以台灣國防部發表的資料進行分析，顯示賴清德總統去年五月上任至今年一月，中國派遣軍機船艦擾台次數有倍增狀況，在台灣近海軍事活動也有常態化趨勢。中國海警船從去年八月下旬到九月中旬，連續廿五天在台灣周邊航行，就像在尖閣諸島（釣魚台）海域鄰接區常態化航行一樣，中國採用「切香腸戰術」，試圖在東海和台灣周邊以漸進方式改變現狀。

    賴上任後 共機艦擾台倍增

    報導指出，台灣國防部從二○二二年六月後，每日發表共機共艦擾台動態，該報以這份資料進行分析，發現在蔡英文政府時期，共機每日平均擾台架次為五架；但從去年五月賴清德政府上台後，暴增為十．六架，增加逾一倍。航行於台灣近海的共艦，也從每日平均五．二艘次增為八．一艘次，為一．六倍。

    讀賣分析，共軍有意藉此「向外國炫耀台灣海峽的內海化，意圖恫嚇台灣」。

    向外國炫耀台海「內海化」

    除了共機共艦擾台次數增加，在台灣近海發動軍事活動也有增加趨勢，且逐漸常態化。報導說，共軍正在增強海空戰力，並反覆進行實戰訓練，顯然企圖透過小規模改變現狀破壞台灣輿論，以實現統一目標。

    報導指出，從二○二二年八月美國前聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，共軍穿越台海中線已成為常態，進入台灣西南部及太平洋一側的防空識別區（ADIZ）次數增加。共軍船艦除颱風期外，幾乎每天都在台灣近海出沒；雖然台灣並未公布船艦類型，但相關人士透露，多為054型（江凱級）飛彈巡防艦，示威意味強烈。

    賴清德政府上路後，中國海警船的動向也令人矚目。報導說，中國海警船從去年八月下旬到九月中旬，連續廿五天在台灣周邊航行；海警船在釣魚台海域鄰接區的航行已常態化，以切香腸方式累積既成事實。

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