共機艦頻擾台 國防部︰誰是麻煩製造者 周邊國家深切體認

國防部發言人孫立方少將。（資料照）

2025/02/13 05:30

〔記者方瑋立、國際新聞中心／綜合報導〕美軍印太司令部證實，勃克級飛彈驅逐艦「強生號」和探路者級測量船「鮑迪奇號」本月十日至十二日從北往南通過台海。這是美國總統川普一月下旬就任後，美艦首度通過台海。

國防部發言人孫立方少將昨表示，國防部認同關心台海及區域和平穩定的友盟國家實施自由航行任務，但中共每日派出大量機艦逾越台海中線，甚至進入我周邊空域進行威脅性軍演，周邊國家應對誰是麻煩製造者皆有深切體認。

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國防部情次室情研中心管制長羅正宇上校證實，國防部二月十日偵獲美艦從北至南通過台灣海峽，期間也運用相關手段監控共軍各項動態。

中共東部戰區宣布 台灣周邊實施「戰備警巡」

農曆年後共軍擾台趨於頻繁，已連續兩日出動超過三十架（艘）次軍機及軍艦在台海周邊活動，中共東部戰區昨午後更宣布在我本島周邊實施「戰備警巡」。

孫立方強調，以台海情勢而言，已無需多說明「誰是麻煩製造者」，周邊國家應皆有深切體認。中共頻繁出動機艦逾越中線，甚至對台實施威脅性軍演，是所有區域內國家關切的事情。

美軍印太司令部發言人柯默說，「這次航行穿越台灣海峽航道，不屬於任何沿海國家的領海」，「在這條航道內，所有國家都享有公海航行自由、飛越自由，以及與這些自由相關的海洋其他國際合法用途。」

針對美艦通過台海，中國東部戰區新聞發言人李熹表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美船艦過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。李熹稱，美方行徑傳遞錯誤訊號、增加安全風險，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

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