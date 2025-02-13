焦點評論》掏空國庫 全民受害

「膽大黨」看似敢挖又敢喊，用民粹式撒幣挽救罷免危機，其實是心虛畏戰。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/13 05:30

記者陳政宇／特稿

台灣政壇一再上演真人版「膽大黨」。去年度稅收超出預算數五二八三億元，國民黨即主張普發現金一萬元還財於民；一方面修財劃法狂挖中央財源，一方面大砍總預算，然後又高喊中央普發一萬元，難道是把國家當凱子、把人民當傻子？一旦政府財政破產、公共建設停滯，這場撒幣遊戲最終還是全民受害。

回顧本屆立法院，在野黨已提出近三十件錢坑或肉桶法案，包括環島高鐵、國道六號東延、老人福利法等，一再違反憲法及預算法相關規定，任意增加政府支出；去年底強行通過「財政收支劃分法修正案」，至今仍未送出，大幅挖走中央財源三七五三億元給地方政府，導致中央政府包含國防、民生、交通建設等多項計畫經費恐面臨刪減。

請繼續往下閱讀...

國人記憶猶新的是，藍白以政府亂花錢為由，大砍總預算約二○七五億元、凍結約一三八○億元，災情慘重到連審查結果報告都送不出來，受波及的不只是國防自主及外交拓展量能，居住正義、災害防救、影視文化等領域更成為重災區，引發各界反彈。

全台民意沸騰，引爆大罷免潮，國民黨卻搬出大撒幣搶救。稅收超出預算數並非政府多收人民的錢，而是經濟表現優於預期的結果，政府過去的做法是優先償還國債，或是補貼勞健保、穩定電價等民生項目；國民黨高舉民生大旗，搶著喊普發現金討好民意，到底是還財於民、還是還票於黨？

更別提，有國民黨立委去年才質疑，前年全民普發六千元是選舉買票，立場能轉多快就轉多快。顯然是深諳「撒錢就是民生，發錢就能買票」的黃金法則，只要選票還在，邏輯就不重要了。

「膽大黨」看似敢挖又敢喊，用民粹式撒幣挽救罷免危機，其實是心虛畏戰。一個對國家負責的在野黨，豈非應替人民看緊荷包？普發現金也許能刺激短暫的民意狂歡，但當財政負擔加重、公共支出無以為繼時，選民終將看破政治算計。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法