為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    自由日日shoot》藍喊普發現金1萬元 民眾黨團：優先還債

    民眾黨立委黃珊珊認為，稅收取自於民，首先應該被用於償還我國長期公債。此外，成立主權基金似乎也是一個值得討論的選項。（資料照）

    民眾黨立委黃珊珊認為，稅收取自於民，首先應該被用於償還我國長期公債。此外，成立主權基金似乎也是一個值得討論的選項。（資料照）

    2025/02/13 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕去年全國稅收超出預算數五二八三億元、創歷年新高，國民黨立院黨團昨主張，政府應對每人發放新台幣一萬元現金。民眾黨團則認為，應優先重視財政紀律，首先將部分超徵稅收拿去還債，若有剩下的再發給民眾。

    黃珊珊倡設主權基金 活化資產

    民眾黨團副總召張啓楷昨受訪指出，國家財政要從整體、全面的角度看，去年台灣稅收大豐收超徵了五二八三億元，但中央政府累積的債務餘額仍有五兆九八三○億元，亦即全台灣二三○○萬人每人平均要扛二十五．六萬元的債務。

    他強調，民眾黨團會主張先重視財政紀律，應先將部分超徵稅收拿去還債，若有剩下的再發給民眾。

    民眾黨立委黃珊珊也認為，稅收取自於民，首先應該被用於償還我國長期公債。此外，成立主權基金似乎也是一個值得討論的選項。還債是節流政府的利息支出；主權基金則是讓人民努力的結果可用於更長期的投資，開源政府投入健保、長照等福國利民政策的能力。

    黃說明，主權基金的核心理念是希望能活化資產、強化政府財政韌性，並且透過主權基金的運作，不僅能夠帶動我國企業成長、增加與國際間的連結，近期美國總統川普也簽署行政命令研究設立美國的主權基金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播