自由日日shoot》藍喊普發現金1萬元 民眾黨團：優先還債

民眾黨立委黃珊珊認為，稅收取自於民，首先應該被用於償還我國長期公債。此外，成立主權基金似乎也是一個值得討論的選項。（資料照）

2025/02/13 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕去年全國稅收超出預算數五二八三億元、創歷年新高，國民黨立院黨團昨主張，政府應對每人發放新台幣一萬元現金。民眾黨團則認為，應優先重視財政紀律，首先將部分超徵稅收拿去還債，若有剩下的再發給民眾。

黃珊珊倡設主權基金 活化資產

民眾黨團副總召張啓楷昨受訪指出，國家財政要從整體、全面的角度看，去年台灣稅收大豐收超徵了五二八三億元，但中央政府累積的債務餘額仍有五兆九八三○億元，亦即全台灣二三○○萬人每人平均要扛二十五．六萬元的債務。

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他強調，民眾黨團會主張先重視財政紀律，應先將部分超徵稅收拿去還債，若有剩下的再發給民眾。

民眾黨立委黃珊珊也認為，稅收取自於民，首先應該被用於償還我國長期公債。此外，成立主權基金似乎也是一個值得討論的選項。還債是節流政府的利息支出；主權基金則是讓人民努力的結果可用於更長期的投資，開源政府投入健保、長照等福國利民政策的能力。

黃說明，主權基金的核心理念是希望能活化資產、強化政府財政韌性，並且透過主權基金的運作，不僅能夠帶動我國企業成長、增加與國際間的連結，近期美國總統川普也簽署行政命令研究設立美國的主權基金。

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