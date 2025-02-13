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    自由日日shoot》稅收超出預算5283億 財政部：優先減債 債務還本

    中央政府減少舉債及債務還本情況

    中央政府減少舉債及債務還本情況

    2025/02/13 05:30

    〔記者鄭琪芳、鍾麗華／台北報導〕對於國民黨團要求普發一萬元，財政部表示，去年全國稅收超出預算數五二八三億元，其中三七五七億元劃歸中央，已依規定繳庫，優先用於減少舉債及債務還本，若有收支賸餘將累計至歲計賸餘，做為未來施政的融資財源，以減少債務舉借，政府施政宜考量優先順序，普發現金不宜常態化，以兼顧財政穩健及國家發展。

    普發現金不宜常態化

    行政院發言人李慧芝則說，目前兩院更重要的應該是要處理總預算案，行政院長卓榮泰也持續與立法院長韓國瑜聯繫，希望能替總預算案找到解方。

    財政部指出，受惠於稅收優於預期，二○一七年至二○二三年度，中央政府總決算連續七年歲入歲出賸餘，得以減少或不舉借債務，若併計二○二四年度執行情形，自二○一七年至二○二四年，共計減少舉債九三六二億元，且執行債務還本八五八八億元，減緩債務增加。

    財政部表示，二○二二年依立法院通過的疫後特別條例編列特別預算，辦理普發六千元，是因應疫後經濟的非常態性做法，不宜修法將普發現金常態化。

    財政部官員直言，去年中央稅收雖超出預算數三七五七億元，但在野黨通過財劃法修正案，要求中央多釋出三七五三億元給地方，現在又要求普發一萬元，中央政府要如何運作？

    對於稅收連續四年超出預算，財政部說，每年是綜合考量國內外經濟情勢、經濟成長率、稅目特性、近年實徵情形及稅制調整等，推估編列歲入預算；但預算從編製、審議至執行完成，歷時逾兩年，期間若遇國內外重大政經等變數，實徵數與預算數仍可能發生差異。

    財政部指出，已成立「財政部稅收估測專案小組」，並委外研究「精進中央政府內地稅稅收估測模型」，學者專家建議已納入二○二五年稅收估測參考，希望稅收估測更貼近實際，今年度應不會出現稅收大幅優於預算數的情形。

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