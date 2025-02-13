總預算預計明送出》何時協商 政院、韓辦不同調

政院人士透露，行政院長卓榮泰在五院會商結束後，隨即傳訊息聯繫韓，若有需要他願出席參與，現仍持續與韓國瑜保持聯繫。 （中央社資料照）

2025/02/13 05:30

〔記者劉宛琳、鍾麗華／台北報導〕行政院表態將對今年度中央政府總預算提出覆議，賴清德總統昨呼籲立法院長韓國瑜和行政院長卓榮泰盡速召集朝野協商，希望在總預算送出立院前能有結論。政院人士透露，卓揆仍持續與韓國瑜保持聯繫。但據了解，立法院預計明天送出總預算，韓國瑜目前並未打算在送出前協商，而是待總預算送出後，各院有需求再來協商看如何解決，協商前提是政院不提覆議。

韓辦協商前提是政院不提覆議

政院人士指出，卓揆在五院會商結束後，隨即傳訊息聯繫韓國瑜，若有需要他願出席參與，昨仍持續與韓保持聯繫。

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國民黨團書記長王鴻薇表示，韓國瑜遞出橄欖枝，希望政院不要覆議，如果覺得有窒礙難行，提出追加減預算或報告解凍，立院願協助配合。但賴清德不僅強人所難，更是寫下惡例，過去從未有三讀通過的總預算再回頭協商，此例一開，未來立院通過什麼都再改回來，哪能這樣惡搞？

對於能否協商，立院相關人士說，有兩個可能：首先，總預算三讀後，主計總處不按往例和立法院對照統刪細項（各部會分配），所以現在政院讓主計總處針對統刪的部分與立法院「對帳」，這就需要朝野協商，主要是確認統刪的細項，但不可能更改刪減數字和原則。雙方對好數字後送出去，行政院才能檢視刪過多的地方，並以此理由提出追加預算。

該人士表示，其次，賴清德呼籲變成「院跟院的協商」，行政院提出訴求，韓國瑜轉達各黨團，但韓不能代表立法院答應此事，頂多召集朝野協商詢問意見。

該人士分析，政院可能想釐清統刪和委員會、院會是否有重疊的部分。另外，民眾黨團要求統刪不能低於九三九億元，但行政院可能認為不能高於九三九億元。

政院仍主張提覆議 重新審視

不過，政院人士解釋，其實很難用追加減預算處理，例如有些單位經費被刪到零，或特定機關特定項目被巨幅刪凍，加上很多提案的解凍規定又很嚴格，要求一定要到立院會報告，很難用追加減預算處理，所以政院才希望有全盤的解決方案。

他指出，追加減預算與總預算流程一樣，三讀通過至少也要兩、三個月，因此覆議最快，提出覆議後，立院可重新審視。

立院人士已揚言，如政院提覆議，韓就不召集協商。對於政院是否會對提覆議重新考慮？政院人士說，行政院態度就是希望保持善意、持續和立院溝通與討論，在總預算送到行政院前協商，若立院真的週五送出總預算，「現在時間滿趕的」。

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