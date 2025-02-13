「兩院最好在總預算送出前有結論」賴清德：盼韓國瑜、卓榮泰盡速協商

今年度中央政府總預算遭大幅刪減，兼任民進黨主席的總統賴清德昨天指出，行政院及監察院是重災戶，呼籲立法院長韓國瑜和行政院長卓榮泰盡速召集朝野協商，妥善擬定解決之道，最好能在總預算送出立法院前就有結論。（資料照）

2025/02/13 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕今年度中央政府總預算遭大幅刪減，兼任民進黨主席的總統賴清德昨天指出，行政院及監察院是重災戶，呼籲立法院長韓國瑜和行政院長卓榮泰盡速召集朝野協商，妥善擬定解決之道，最好能在總預算送出立法院前就有結論。

希望審查結果 能夠促進國家進步發展

民進黨發言人吳崢轉述，賴清德昨在民進黨中常會表示，他知道國人對社會團結安定、台灣進步發展的殷切期盼，十日根據憲法賦予的權責，在總統府召集五院會商國政，建立溝通平台，讓國政順利推動，讓國家持續前進，會中達成三個共同目標。

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賴清德說明，第一，五院肩負憲法忠誠義務，彼此監督制衡，更要互相尊重、相互扶持。五院將建立更密切的溝通平台和合作機制，讓各院院務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制。

第二，政黨可以競爭，國家不能犧牲。對外必須以國防、外交為重中之重，以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展。第三，朝野可以競爭，國民不能犧牲。對內必須以經濟、民生為優先中的優先，以全民福祉為心中所念，健全產業發展，照顧人民福利。

賴清德指出，五院在會中提出主張，也將意見帶回研究辦理，包括行政、司法、考試、監察，不約而同都提到二○二五年中央政府總預算遭到刪減、凍結，已影響各院運作。其中行政院、監察院是重災戶，因為行政院遭刪減、凍結預算集中在幾個重要機關，且是特定項目，以致部會施政無法施展；監察院被刪減、凍結預算幾乎達百分之百，很難推動業務。

賴清德呼籲，韓國瑜與卓榮泰應該盡速召集朝野協商，妥善擬定解決之道，最好能夠在總預算送出前就有結論，行政院依據朝野協商結論進行後續處理，希望政府總預算審查結果，能夠促進國家進步發展，而不是阻礙政府施政。

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