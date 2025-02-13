自由日日shoot》藍營財劃法挖3753億、總預算砍2075億、今又喊發2300億現金 綠斥：破壞國家財政

國民黨團昨舉行「稅收超徵創新高，還錢於民發現金」記者會，左起立委張智倫、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/13 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳、施曉光／台北報導〕全國去年稅收超出預算數五二八三億元，立法院國民黨團昨主張，政府應還稅於民，每人發放一萬元現金。民進黨團幹事長吳思瑤批評，國民黨先以財劃法挖走三七五三億元，總預算又大砍二○七五億元，現在只因擔心違憲亂政被民意制裁，竟不顧國家財政，花二三○○億元發現金討好，只是廉價的民粹而已。

國民黨團：稅收連四年超徵 應普發一萬元

國民黨立院黨團昨召開記者會表示，稅收連四年超徵，金額合計一兆八七○七億元，呼籲政府應比照二○二三年，立刻啟動「還錢於民二．○」，每人發一萬元現金。

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國民黨團總召傅崐萁說，今年政府手上有四兆六○四六億元，拿出五％只要二三四二億元，全台灣每人可以普發現金一萬元，皆大歡喜。

國民黨團書記長王鴻薇指出，二○二二年政府以「全民共享經濟成果」發放六千元現金，而二○二三年、二○二四年政府又超徵共九一四三億元，本就該還錢於民。

國民黨主席朱立倫昨主持中常會時也強調，去年度政府超收五二八三億元稅收，國民黨團希望全民共享超收稅收的成果。

吳思瑤對此表示，一一三年全國稅收增加數為五二八三億元，包括中央政府的三七五七億元、地方政府（含統籌分配款）八○二億元，以及法規要求若稅收增加的「指定用途」七二四億元，並非全都是中央政府的超徵。

吳思瑤指出，國民黨團所言是未經決算的數字，拿不精確數字來帶風向，意圖創造中央政府多扣錢的假象，況且超徵不能直接拿來用，須經決算程序轉化為累計賸餘，要使用累計賸餘還得經立院相關程序同意，才能合理使用。

民進黨團：藍委怕被民意制裁 發現金討好

關於前年普發六千元現金，吳思瑤強調，這是中華民國史上首次、且是民進黨做的，目的是疫情後刺激內需、帶動整體經濟發展；國民黨團如今怕自己很多違憲亂政的行為被民意制裁，不顧國家財政，還喊價到每人一萬元，只是廉價的民粹而已。

吳並批評，國民黨是史上最不重視財政紀律的政黨，無視憲法、預算法規定，提出錢坑及肉桶法案，用立法方式增加政府財政支出，在總預算大砍二○七五億元，加上財劃法挖走三七五三億元，都在破壞財政，況且財源餘裕的恐怕是各地方政府，建議國民黨立委請泛藍執政的縣市政府優先普發現金。

民進黨立委林俊憲也說，稅收超徵是因為經濟成績好，而非政府佔人民便宜，反觀前總統馬英九執政期間，連八年都是短收、任內舉債一兆多元，感謝國民黨肯定民進黨政績。

立法院國民黨團昨主張，政府應還稅於民，每人發放一萬元現金。民進黨團幹事長吳思瑤批評，國民黨不顧國家財政，花二三○○億元發現金討好，只是廉價的民粹而已。（記者叢昌瑾攝）

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