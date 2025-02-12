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    首頁　>　政治

    （台中）罷團「廢翔」 目標二階連署破5萬

    2025/02/12 05:30

    〔記者黃旭磊、蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中第四選區罷免團體「展翅廢翔」，在去年五月立法院審議國會擴權相關法案，國民黨立委廖偉翔推擠民進黨立委沈伯洋後成立，被外界認為開出罷藍委第一槍，罷團表示，本月三日送件罷免提議後，預計三月展開二階連署，目標是「二階收破五萬（連署書），三階（投票）票數十萬」，廖偉翔辦公室說，不回應罷團相關聲明。

    文學界支持罷免 反應熱烈

    不僅在地罷團持續行動，去年獲美國「國家圖書獎」的小說家楊双子等人發起台灣文學家連署聲明，「支持罷免不適任的立法委員，直到不適任立委停止摧毀台灣文學」，共二○一人參與發聲，由於是近年來文學界少見對政治議題強烈表態，引發矚目，不少文人紛紛表示，也想參與連署。

    楊双子正在美國出差，接受本報採訪越洋強調，因人力限制，「只能忍痛做出不再重開連署表單的決定」，但連署募集終止，行動卻尚未終止，盼望藉由文學人站出來的行動，觸發不同領域的人站出來「下一個行動」，讓行動連鎖擴散，推動罷免成功。

    罷團「敲羅行動」昨天持續在中美街的中一中藥行等地設攤，卻有一女子到攤前嗆聲質問，為何只罷國民黨？志工有風度對她說「謝謝」。

    「敲羅行動」陳姓志工表示，預計三月一日開始進行第二階段連署，時間只有六十天，因此現在設攤都是要維持熱度，希望能在前二週「開門紅」，達到二萬至三萬連署數，之後再衝四萬份安全門檻。

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