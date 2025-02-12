苗栗罷免藍委領銜人退出 曾玟學︰難過

2025/02/12 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕全國各地民團於十日送出第二波罷免藍委提議書，苗栗縣也有「苗栗國罷免立委連線」進行作業罷免苗栗第一選區的泛藍無黨籍立委陳超明與第二選區的國民黨立委邱鎮軍。但苗二選區立委罷免領銜人傳出因受壓力退出；對此，縣議員曾玟學透過臉書發文表示，實在令人相當難過，又是那股令人挫折且熟悉的窒息感、籠罩著苗栗山線。

傳因壓力告退 二選區另覓人選

有網友於十日在Threads發文，表示苗二選區的罷免領銜人，確實因受壓力退出，志工團正在密切尋找適合人選，也預計要公開甄求。

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曾與邱鎮軍競選這屆苗二選區立委的縣議員曾玟學，昨也透過臉書發文，表示，看到苗二領銜人因為遭受壓力而退出的消息，實在令人相當難過，又是那股令人挫折且熟悉的窒息感、籠罩著苗栗山線。

曾嘆令人挫折且熟悉的「窒息感」

曾玟學的服務處也有協助蒐集罷免連署，他說，在苗二選區，先不談罷免在法規上的難度以及政黨和地方派系的因素，本質上要先克服的障礙，一直都是恐懼。

他說，許多想要連署的民眾往往因害怕被清算而不敢連寫連署、害怕被報復而不敢出手幫忙。許多選區也都面對這樣的問題，但苗栗人心中的恐懼，無疑是最為巨大的。

曾玟學表示，這種感覺就像他與邱鎮軍競選立委期間一樣，但公民團體的成員都是一般百姓，面對這種情況，壓力之大自然不在話下。據他向公民團體了解，目前苗一、苗二選區立委罷免連署，皆已達送件門檻，目前進行造冊作業中，但因連署名單需有罷免領銜人核章，苗二的領銜人一直都難以覓得，希望在最後這關鍵的幾天，苗栗能出現勇敢的契機。

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