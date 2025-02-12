吳春城「壯促法」案 吳思瑤︰無視瓜田李下 還放長線釣大魚

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/02/12 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕壯世代爭議不斷延燒，民眾黨立委吳春城昨表示，該法不是「吳春城法案」，而是行政院版本。民進黨團幹事長吳思瑤昨直言，「這完全是在甩鍋卸責」，若不是被揭發，吳不會去取消商標註冊，也不會承諾家族不再參與標案，民眾黨兩年立委任期結束後，吳就擺脫公職身分限制，這分明就是「放長線釣大魚」。

吳春城胡扯行政院版本 是在甩鍋卸責

吳春城昨宣稱，他在擔任立委期間，沒有拿任何中央政府的標案，且該標案是三年的延續案，他當立委有關職權所及之處，沒有處理任何案子。吳思瑤表示，這些說法都是事後藉口，無法否認吳春城就是公關公司的企業大老闆，長期都是各級中央、地方政府標案的常勝軍，上任後還大力推動壯世代，又去申請商標，這正是瓜田李下。

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吳思瑤指出，壯世代引起如此大的爭議有兩個原因，除了壯世代確實影響政府產生相關政策，進而衍生出標案等商業利益；其次，吳春城申請商標的行為與家族事業密不可分，這是三歲小孩都能看穿的事實，他必須正視「公職人員利益衝突迴避法」的規範。

對於吳春城稱壯促法是政院版本，吳思瑤直批，「這完全是在甩鍋卸責」，該法案從頭到尾都是他到處兜售、遊說，行政部門被迫在吳春城要求下，須與他討論這個專法，因此她在朝野協商時，盡力限縮壯促法為一個純宣示性的法案，努力減少對各部會施政可能造成的傷害和衝擊。

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