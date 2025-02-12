吳春城︰會拜託戰國策等 別再接中央標案

民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/02/12 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」，但其家族企業擁有「壯世代」商標及向中央及地方政府取得標案，被疑違反利益迴避，台北地檢署已簽分他字案調查。吳春城昨表示，相關公司取得相關標案時都符合「公職人員利益衝突迴避法」，並強調他會「建議」、「拜託」戰國策及壯世代教科文協會等相關單位，在他擔任立委期間，不再新增中央政府標案。

吳相關爭議 民眾黨中評會立案調查

針對吳春城相關爭議，民眾黨中評會主委李偉華昨受訪時透露，中評會近日已立案調查。

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吳春城指出，他推動法案的過程就很清楚，據「商標法」規定，當名詞成為通用名詞就不能再當專利；當「壯促法」立法通過後，該商標就會自動失效，不去申請註銷也會自動廢止。至於壯世代教科文協會拿嘉義市府千萬元標案，吳春城說，他在擔任立委期間，沒有拿任何中央政府標案，況且該標案是三年的延續案，不是他任職立委後才產生，「我當立委有關職權所及之處，沒有任何案子」。

針對吳家族企業爆米花數位資訊股份有限公司，在吳擔任立委後，標得衛福部、法務部的標案，是否涉及利益衝突？吳說明，他擔任立委時，並沒有增加標案，現有的案子都是延續性的案子；再者，依公職人員利益迴避相關法規，二等親可以參與政府公開標案，只要程序合法、申請文件載明，都是合法的。吳說，他有沒有針對這些標案，與政府部門有任何的接觸、關照、關說，這些部會都可以拿出證據；若有，他立刻離職。

吳春城也強調，由於他在戰國策、協會等相關企業都沒有職位、持股，現在只能建議、拜託、懇求他們，能考量自己的處境，在他擔任立委期間，不再新增中央政府所屬標案。

是否請辭立委？吳春城說，他心裡有個聲音是「不如歸去」，既然「壯促法」已通過，美好的一仗也打過了，若民眾黨覺得他離開對黨有利，黨的任何節奏、要如何處理，他都沒有意見。

他重申，「壯促法」或許有瑕疵，但他問心無愧，自己不在乎權益、利益，「我在乎的是民眾黨是否會受到傷害、壯世代後續該怎麼辦，以及我受苦受難的家人」。

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