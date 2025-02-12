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    綠提廢壯促法 籲藍白不要擋

    民眾黨立委吳春城。（資料照）

    民眾黨立委吳春城。（資料照）

    2025/02/12 05:30

    〔記者謝君臨、林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城力推三讀通過的「壯世代政策及產業發展促進法」，被外界質疑圖利、違反利益迴避原則，檢方已分案偵辦。時代力量黨主席王婉諭昨表示，已有逾一千七百人參與廢止「壯促法」的公民連署。多位民進黨立委也已提案廢止該法，預計在廿五日開議時送至議事處，呼籲藍白不要阻擋。

    立法院一月七日三讀通過「壯促法」。條文明定，「壯世代」，指五十五歲以上有工作能力及意願之國民；政府應於該法施行後二年內發布國家壯世代人口政策白皮書，並定期檢討修正。民進黨團曾開記者會，揭露吳春城旗下公司迄今已取得政府標案共十一億元，檢方現已分案偵辦。

    對於「壯促法」被提案廢止，吳春城昨強調，這不是「吳春城法案」，而是行政院版本，立法程序完整，經過兩次委員會審查、兩次黨團協商與兩場公聽會，政務委員陳時中更督導跨部會小組研議。吳也說，法案中「壯世代」的定義，還是由民進黨團總召柯建銘所定，民進黨可以打壓吳春城，但不要打壓「壯促法」。

    吳春城指定義「壯世代」柯建銘澄清

    柯建銘回應，「壯促法」是他交代立委吳思瑤去把它改成一個宣示意象；吳思瑤也說，就是改成傷害性較低的法案。

    已有多位民進黨立委提案廢止「壯促法」，包括李坤城、陳培瑜、林俊憲等人。李坤城指出，他提案廢止「壯促法」，以避免「特定人士」利用本法謀取私利，提案已連署完成，希望能順利付委審查，藍白不要再擋案。

    陳培瑜表示，她已擬好廢止「壯促法」的提案，近日進行連署。她也說，吳春城雖拋棄商標，仍不能代表他沒有圖利的疑慮，現職立委具有實質影響力，且他任職立委後的各種言行，更有高度爭議。

    王婉諭則說，目前已有逾一千七百人參與廢止「壯促法」的公民連署，除了各政黨，還有近卅位學者與來自媒體、教會及非政府組織的許多夥伴加入，希望立法院用最快的速度，下架這個綁架政府、綁架台灣五十五歲以上世代的惡法。

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