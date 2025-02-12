為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    能否依法補救 並不明確／卓揆︰追加減預算 也可能被否決

    行政院長卓榮泰昨表示，期待五院國政會商後，能建立穩定合理的機制，審慎討論總預算。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰昨表示，期待五院國政會商後，能建立穩定合理的機制，審慎討論總預算。（記者陳逸寬攝）

    2025/02/12 05:30

    〔記者陳鈺馥、廖家寧／台北報導〕總統賴清德前天邀集五院院長召開院際協調，對於中央政府總預算案爭議，立法院長韓國瑜要求政院不要覆議，提出可用「追加減預算」方式解決。行政院長卓榮泰昨表示，大家都在為總預算做各種努力，盼在集思廣益後，獲得好結果。卓揆也說，能否依法追加減預算補救，並不明確；如果國會反對，追加減預算案還是會被否決。

    卓榮泰呼籲立委能夠理性、合理看待政府所編列的預算，當台灣社會不斷進步、經濟持續發展之際，政府必須投入更多公共建設與社會福利照顧，才能讓國家獲得更長遠的發展，也期待五院國政會商後，能建立穩定合理的機制，審慎討論總預算。

    卓榮泰昨出席「二○二五健康台灣樂齡論壇」受訪時表示，「社會、國家需要大家來集思廣益，所以有人在做各種的努力，包括我們也都在進行很多的努力，希望到時候會有好的結果」。

    政院人士指出，卓院長在國政會商中回應，預算追加減程序有相關的法規限制，由於目前總預算案尚未送到政院，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算的程序來補救，並不明確。如果立法院持續採取反對立場，即使行政院提出追加減預算案，也會遭到立法院否決，無法達到目標；希望立法院要求行政院不提總預算覆議案之前，能夠思考全盤妥適的處理方式。

    卓揆前天也在臉書貼文指出，當行政院收到總預算後，考量不合理刪凍波及各院政務運作，行政院將提出覆議，也希望立法院能夠接受覆議案，並重新審議統刪的不合理、針對特定機關特定項目巨幅刪凍的不合理，以及大量凍結使政府機關窒礙難行的不合理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播