能否依法補救 並不明確／卓揆︰追加減預算 也可能被否決

行政院長卓榮泰昨表示，期待五院國政會商後，能建立穩定合理的機制，審慎討論總預算。（記者陳逸寬攝）

2025/02/12 05:30

〔記者陳鈺馥、廖家寧／台北報導〕總統賴清德前天邀集五院院長召開院際協調，對於中央政府總預算案爭議，立法院長韓國瑜要求政院不要覆議，提出可用「追加減預算」方式解決。行政院長卓榮泰昨表示，大家都在為總預算做各種努力，盼在集思廣益後，獲得好結果。卓揆也說，能否依法追加減預算補救，並不明確；如果國會反對，追加減預算案還是會被否決。

卓榮泰呼籲立委能夠理性、合理看待政府所編列的預算，當台灣社會不斷進步、經濟持續發展之際，政府必須投入更多公共建設與社會福利照顧，才能讓國家獲得更長遠的發展，也期待五院國政會商後，能建立穩定合理的機制，審慎討論總預算。

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卓榮泰昨出席「二○二五健康台灣樂齡論壇」受訪時表示，「社會、國家需要大家來集思廣益，所以有人在做各種的努力，包括我們也都在進行很多的努力，希望到時候會有好的結果」。

政院人士指出，卓院長在國政會商中回應，預算追加減程序有相關的法規限制，由於目前總預算案尚未送到政院，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算的程序來補救，並不明確。如果立法院持續採取反對立場，即使行政院提出追加減預算案，也會遭到立法院否決，無法達到目標；希望立法院要求行政院不提總預算覆議案之前，能夠思考全盤妥適的處理方式。

卓揆前天也在臉書貼文指出，當行政院收到總預算後，考量不合理刪凍波及各院政務運作，行政院將提出覆議，也希望立法院能夠接受覆議案，並重新審議統刪的不合理、針對特定機關特定項目巨幅刪凍的不合理，以及大量凍結使政府機關窒礙難行的不合理。

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