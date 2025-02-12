綠委促韓國瑜不要排斥︰總預算提覆議 給立院再次思考機會

民進黨立委王定宇。（資料照）

2025/02/12 05:30

〔記者謝君臨、劉宛琳、林哲遠、劉禹慶／綜合報導〕今年度中央政府總預算案僵局迄未化解，立法院長韓國瑜週一在總統賴清德召集的院際協調會中表示，盼行政院不要提覆議，以追加減預算方式處理。民進黨立委王定宇昨直言，總預算案三讀後，藍白聯手「復議」蓋牌，若不用行政院所提出的「覆議」，如何處理？呼籲韓不用排斥覆議，這是給立法院再次思考的機會。

總預算案在藍白立委邊修改提案、邊表決的情況下，於一月廿一日三讀通過，減列數及凍結數均創下史上新高，但究竟刪除、凍結多少數額，至今立法院財政委員會仍在彙整，韓國瑜已表達將於本週五前將審查報告送出。

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綠委︰復議被藍白用完 就用覆議

王定宇表示，要解總預算僵局，韓國瑜又希望行政院不提覆議，這沒有解方，因為三讀通過後算不出帳，藍白已把復議用完了，不用行政院的覆議，怎麼處理？韓不用排斥覆議，覆議是行政院認為有窒礙難行之處，給予立法院再思考一次的機會。

民進黨立委邱志偉指出，行政院若不就總預算案提覆議，等於直接宣告政府遭癱瘓。韓國瑜不與藍白兩黨針對目前政府可能遭癱瘓的危機提出回應，反而一再抹黑行政院，視政府無法運作如不存在，明顯失格。

民進黨立委林俊憲說，立法院還有總預算案、財政收支劃分法修正案未送出，韓應召集朝野黨團協商，討論如何解開政治僵局，解鈴還須繫鈴人，希望大家理性，共同化解目前的政治亂象和僵局。

朱︰可提追加減預算 而非大罷免

不過國民黨主席朱立倫昨天在澎湖表示，總預算比去年還增加八百多億元，執政黨如果覺得有問題，可以依循往例提出追加減預算，而非使出大罷免爛步數。

國民黨立委賴士葆說，行政部門隨時都可以提出追加（減）預算案，並反問民進黨是根據什麼不能追加預算？為何日前行政院會追加預算給台電一千億元？立委羅智強也認為，政府本來就有追加（減）預算的可能性，既然賴總統關心總預算的問題，韓院長也秉持善意帶回立法院，立法院最後還是由合議制處理。

民眾黨立委黃國昌則稱讚韓國瑜「很有智慧」，請行政院不要再提覆議，因為「提了也不會有用」。至於追加（減）預算的內容，如果行政院是要追加繼續養網軍、做媒體置入、養側翼的預算，這種預算追加一樣會被否決。

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