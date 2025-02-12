農地超貸案》王婉諭諷林思銘 竟拿現值澄清當年沒超貸

王婉諭接獲吹哨者提供的寶山鄉大壢段下大壢小段土地相關資料，地上建有貨櫃組合屋。（王婉諭國會辦公室提供）

2025/02/12 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨立委林思銘回應「農地超貸案」的說法，時代力量黨主席王婉諭昨表示，國民黨新竹縣立委林思銘以實價登錄三千萬元的農地跟新竹縣橫山鄉農會貸款三千五百萬元，這不是超貸，什麼是超貸？橫山農會是否迫於當時林思銘縣議員的身分才給予超貸？

王婉諭表示，二○二三年十一月即接獲吹哨者爆料並提供空拍照，林思銘向橫山鄉農會高額貸款購買的八千坪農地違建。

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林當時是縣議員 是否施壓農會

王婉諭表示，林思銘昨回應，他當時是律師，受委託人借名登記，還指這塊土地市值六千多萬元，委託人當時跟農會借貸三千五百萬元，何來超貸？事實上，林思銘財產申報說買入價格四千五百萬元，跟橫山農會貸款三千五百萬元，但實價登錄記載的交易價格為三千萬元，如果這不是超貸，什麼才是超貸？拿「現在」的市值來澄清「二○一八年」不是超貸，難道是時空旅人？

至於林思銘指貨櫃組合屋不是違建，有問題新竹縣政府早就處理了。王婉諭表示，是否算違建，要看有沒有存放農業資材、有沒有實際的農業行為，農業部有非常嚴謹的認定標準。但「從二○二三年到現在新竹縣政府都沒有處理，這不是縣府行政怠惰，就是楊文科縣長刻意包庇！」她請林思銘不要迴避問題、反控抹黑，要好好跟新竹縣的人民頭家說明超貸、違建爭議。

新竹縣政府農業處昨回應，林思銘所有的寶山農業用地案，經查係寶山鄉大壢段下大壢小段共九筆土地，其中一筆丙建、一筆水利用地，其他七筆為農牧用地。對於農牧用地是否違反農業使用，將現地會勘釐清。

橫山鄉農會則說，林思銘與農會簽約借貸三千五百萬元，利率為四．八％，借貸情形與金融機構貸款給一般人無異。借貸人六年多來皆準時繳息，後續將視其規劃開發進度要求償還本金。

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