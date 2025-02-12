農地超貸案》林思銘：土地市值六千萬 沒有超貸

國民黨立委林思銘。（資料照）

2025/02/12 05:30

〔記者劉宛琳、廖雪茹／台北報導〕時代力量黨主席王婉諭爆料國民黨立委林思銘向新竹橫山農會高額貸款購買的八千坪農地違建。林思銘昨天受訪時澄清，這塊土地是一位民進黨籍的當事人委託登記在他名下；目前這塊土地市值六千多萬元，委託人當時向農會以興辦事業借貸三千五百萬元，何來超貸？而且它不是違建，是貨櫃組合屋。

林思銘澄清，該土地是他於二○一八年擔任竹縣議員兼任律師時接受委託的案子，當時他還不是立委，和他擔任立委的職務毫無關係。

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林思銘表示，王婉諭一直不停抹黑攻擊，因此他要向大家公布真相。過去他一直不願談委託人身分，「因為沈姓委託人是民進黨籍」，委託人也一直和他溝通是不是不用公布身分，沈的兒子甚至在現任民進黨籍竹北市長鄭朝方辦公室擔任秘書。不過竹北市公所昨回應，沈先生已於去年中離職，在公所任職期間擔任行政室的約聘雇人員，負責行政庶務工作。

林思銘表示，當時委託人要在這塊土地上興辦養生村，該土地開幕典禮時有許多民進黨籍公職人員都有參加，例如新竹縣竹東議員楊昌德，民進黨都非常了解這塊土地的原委，「我純粹是一個律師，接受當事人信託借名登記一塊土地，這塊土地整個借貸過程和我毫無關係」。

林思銘強調，這塊土地的價值已超過六千萬元，當初委託人以興辦事業為由向農會借貸三千五百萬元，繳息正常，農會也同意，一切合法合規，何來超貸？

林思銘強調，用一張空照圖指控違建的說法太離譜了，實際去看它是貨櫃組合屋，而且是坐落在建地而非農地上。如果是違建，在他選舉時，早就有人去向主管機關舉發了，主管機關不會到現在還沒有拆除吧？這幾天他會到現場去拍照提供給社會大眾。

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