藍白否決選罷法覆議 中選會：新法生效前仍適用舊法

立院昨處理選罷法覆議案，國民黨和民眾黨立委挾人數優勢，否決覆議案。（記者劉信德攝）

2025/02/12 05:30

〔記者李文馨、劉宛琳／台北報導〕行政院針對選罷法修正案所提覆議案昨遭立法院否決，依照憲法，總統在收到立法院覆議案咨文後，須在十日內完成公布。中選會表示，在選罷法修正施行前已向中選會提出之罷免案，仍適用修正前之規定；截至昨日下午五時為止，中選會已收到四十八案。

估最晚二十二日左右生效

選罷法修正案明定，罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本，被形容為「加嚴版」的罷免連署規定，但現行選罷法在提議與連署階段，均不用附身分證正反面影本。

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民進黨立委沈伯洋說，新法預估最慢二月廿二日左右生效，在此之前送件，還是能夠用舊法。

新法連署須附身分證影本

全台各地民團自三日起陸續赴中選會遞交第一階段罷免提議書。中選會表示，迄昨日下午五時為止，收到的罷免案為四十八案，其中四十五案為立委罷免案（綠委吳沛憶罷免案有兩案），一案為市縣長罷免案，二案為市縣議員罷免案。目前共有四十四位立委面臨罷免。

罷團已遞交的國民黨立委罷免提議書，包括台北市王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強；新北市葉元之、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹縣徐欣瑩、林思銘；新竹市鄭正鈐；南投縣游顥、馬文君；台中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔、江啟臣；雲林縣丁學忠；台東縣黃建賓；花蓮縣傅崐萁等三十一人。

已收48案 44立委面臨罷免

中選會收到罷免民進黨立委的提議書，包括台北市吳思瑤、吳沛憶；新北市李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中市蔡其昌、何欣純；台南市林俊憲、王定宇；嘉義縣陳冠廷；原住民立委伍麗華、陳瑩等十三人。

對於新舊法銜接的適用問題，國民黨立委翁曉玲認為，新法公布後，第二階段開始進行連署時，應附上身分證影本，才符合行政程序法和法理上的程序從新原則。

中選會副主委陳朝建重申，根據二○○七年十一月六日修正的選罷法第一三一條規定，本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定，「這是法律的特別規定，中選會與各地選委會將依此辦理選務」。

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