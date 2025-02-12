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    抓到了！罷免名冊 國民黨涉造假 被連署罷免蘇巧慧 抽樣查詢曝光

    民眾發現名字被冒用，立委蘇巧慧批評，這是國民黨抄黨員名冊當連署書、偽造文書的鐵證。（蘇巧慧辦公室提供）

    民眾發現名字被冒用，立委蘇巧慧批評，這是國民黨抄黨員名冊當連署書、偽造文書的鐵證。（蘇巧慧辦公室提供）

    2025/02/12 05:30

    〔記者陳奕劭、董冠怡、施曉光／綜合報導〕為反制大罷免，名為「新北大掃除」的罷團，推動罷免新北市民進黨籍立委蘇巧慧、吳琪銘，蘇案的領銜人是國民黨青工會鶯歌區會長譚鎮耀。蘇巧慧昨天質疑，有支持者向她陳情，自己曾是國民黨員，未參與罷蘇，收到新北市選委會的抽樣查詢才驚覺「被連署了」。蘇巧慧怒批，國民黨公然介入罷團運作，還抄黨員名冊造假。

    蘇批國民黨抄黨員名冊冒充

    新北市選委會表示，對罷免中的特定個案不予評論，依選罷法第十六條規定，「發現提議人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，得寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章」。另依第五條，名冊有偽造情事者應予刪除。對比選委會的說法及蘇巧慧揭露有支持者「被連署」，間接證實蘇案的提議書名冊「有疑似代替簽名或蓋章情事」。

    陳情人向蘇巧慧說，自己「根本沒簽過」、「不同意罷免蘇」，強烈懷疑國民黨抄黨員名冊當成提議書，已涉及偽造文書。

    蘇巧慧質疑，國民黨黨工擺攤罷免她，明明沒有幾個人到場連署，為何能在短短幾天交出幾千份提議書？結果真相水落石出。她痛批，國民黨不好好反省立委傅崐萁主導立法院，癱瘓政府，引發公民團體憤怒，還以造假方式來仇恨動員，行為不可取，而且違法。

    罷團：沒有審核身分的能力

    國民黨人士說，民進黨不需要小人之心，自己操作惡意罷免，就覺得國民黨有涉入。「新北大掃除」罷團召集人王昱人回應，罷團沒有審核身分的能力，內容有無瑕疵交由選務機關公平認定。

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