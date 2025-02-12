中共官媒的「台灣代表」 徐巧芯、黃國昌 抖音前20

共官媒抖音頻道最常引用的台灣人物，徐巧芯列前20名。（記者劉信德攝）

2025/02/12 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民間研究團隊IORG的最新研究報告出爐，中共官媒的抖音頻道最常引用台灣人物，包括侯漢廷、朱立倫、徐巧芯、黃國昌，軍事名嘴名次大幅上升，顯示中共「以台批台」，塑造「戰爭、疑美、兩岸一家親」的台灣印象。

IORG最新報告：中共以台批台

塑造「戰爭、疑美」台灣印象

台灣資訊環境研究中心IORG研究，二○二四年十月至十一月，美國總統大選前後各一個月內，中共官媒抖音頻道最常引用的台灣人物前廿名，依序為蔡正元、栗正傑、郭正亮、帥化民、呂禮詩、謝寒冰、賴岳謙、介文汲、張延廷、苑舉正、鄭麗文、周錫瑋、侯漢廷、朱立倫、李勝峰、徐巧芯、唐湘龍、董智森、沈富雄、黃國昌，可視為中共視角的「台灣代表」。

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值得注意的是，最常引用「台灣人物」的中共官媒抖音頻道前三名依序為「台海網」、「海峽導報」、「中國台灣網」，前兩者隸屬中共福建省委機關報「福建日報報業集團」，「中國台灣網」則隸屬於中國國台辦。

報告指出，廿位「台灣代表」包括侯漢廷、朱立倫、徐巧芯、黃國昌四位政治人物，其餘十六人均為政論節目常見名嘴。且栗正傑、帥化民、呂禮詩、張延廷軍事名嘴名次大幅上升，均進入前十名。

據分析，中共官媒用廿位台灣代表「以台批台」塑造台灣印象，圍繞主題有戰爭五十一．六九％、疑美論廿四．八三％、兩岸一家親十三．七七％。戰爭主題佔比過半，最主要是讚揚中國軍事崛起。

報告直指，黃國昌以批評民進黨貪腐、賴清德獨裁入榜，中共引用其發言，有助強化宣傳台灣政府、民主的負面形象。

中共官媒抖音頻道最常引用的台灣人物，民眾黨立委黃國昌列前20名。（資料照）

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