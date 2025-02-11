防衛首都圈 NASAMS首套系統 有望今年交付

NASAMS系統。（取自Kongsberg Defence and Aerospace官網）

2025/02/11 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕根據政府採購網昨日公布決標資訊，我國向美國採購三套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS，取自Kongsberg Defence and Aerospace官網）強化空防，雙方已完成採購案的簽約事宜，這項斥資二四九億餘元的新購裝備將於六年內籌獲完畢，履約地點為台北市松山區與新北市淡水區。據悉，首套系統有機會於今年交付。

斥資249億 採購三套

美國國防部國防安全合作局（DSCA）去年十月廿五日公告，美國國務院已同意對我國軍售國家先進地對空飛彈系統、Ｌ頻段雷達換裝案及非Ｌ頻段雷達換裝案，共斥資十九．八八億美元（約六五二億新台幣）。隨後，國軍於今年一月公告，包括防空飛彈系統彈藥、Ｌ頻段機動雷達採購案、非Ｌ頻段機動雷達採購案，都已與美方簽約完畢，三案合計二四三億餘元，須於二○三四年前完成履約。

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國防部昨日透過政府採購網，發布最新一筆NASAMS採購案的決標資訊，國防部委託駐美軍事代表團與美國在台協會（AIT）完成「防空飛彈系統」採購案簽約事宜，全案總金額為二四九億八五○○萬五七八三元，自今年一月十四日至二○三○年十二月卅一日，共花六年的時間履約。這項軍事採購案的履約地點為台北市松山區與新北市淡水區，與NASAMS潛在部署地點相符。

6年完成籌獲部署

據統計，國防部與美國簽署四筆攸關NASAMS的合約，一共斥資四九三億餘元，比起美國政府公告的六五二億元金額來得低，這是因為美國政府發布的軍售案金額僅屬「粗估」，確切的價格還要看原物料、工本費、採購數量與品項、是否有其他買家等因素綜合考量。

另外，國軍採購NASAMS的跨年度預算，今年度尚屬機密預算，因此確切採購金額，須待國軍明年將機密預算轉列公開預算後，才能得知。

我國採購三套NASAMS系統，還附帶採購一二三枚先進中程空對空飛彈增程型（AMRAAM-ER），射程可達五十公里左右，未來部署在雙北地區，將可為首都圈防空戰力增添一道保險，剛好補上愛國者、天弓飛彈，以及陸劍二、復仇者飛彈系統之間的戰力空缺。

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