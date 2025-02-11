學者︰中共加緊統戰 在國會搞內統 對金馬促融

立法院。（資料照）

2025/02/11 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共在福建建設「兩岸融合發展示範區」，推進金門與廈門、馬祖與福州同城發展，顯示福建一帶已為主要對台統戰地區。陸委會日前示警「離島統戰」，中共想在金門打造新樣板，形塑「有實無名一國兩制」，慘遭在野黨大砍預算；學者指中共統戰策略是在國會搞「內統」，在金馬透過兩岸融合形成「一國兩制」效應。

據了解，中共為加速促融促統，台灣人在福建申辦中國身分證，無須上繳台灣護照與身分證，福建方面容許台灣擁有兩種身分。對金門鄉親推出「金廈共同生活圈」等許多優惠，片面推動金廈交通網，金廈大橋的廈門境內段、廈門翔安國際機場，預計二○二六年啟用，以利推進金廈同城。

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政治大學國際關係研究中心研究員宋國誠受訪表示，中共要破壞台灣民主制度，譬如立法院有在地協力者，不斷亂刪預算及通過爭議法案，便可製造內亂。內亂可視為一種「內統」，中國從內部要統一台灣，因為武力犯台代價太大，「和平統一」台灣人也不買單，中共對台就在內部製造分裂，讓台灣自尋瓦解。

宋國誠談及，若金馬等地可跟福建城市融合進行一日遊及同城交流，對中共而言，將來台灣本島當然可以有樣學樣適用一國兩制。先從一小部分開始融合，慢慢擴大成整體性一國兩制，藉此證明它的一國兩制是有效的，也會以當地民意表示支持。

宋國誠指出，中共統戰策略是在台灣國會搞「內統」，在金馬透過兩岸融合要形成「一國兩制」效應。至於台灣如何因應，中客團遊有兩岸條例可規範，在准許時間內團進團出，不必過於排斥。較嚴重的是金廈、福馬同城，這種對人、地有統戰效果的，中國想建金廈跨海大橋，這有國安問題，海底電纜它都敢切斷了，金門是戰略前線有多處軍事要塞，政府須審慎以對。

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