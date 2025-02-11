迎合中共 連江縣長等人跨海參加「兩馬」鬧元宵／我官員︰希望這些人心中還有中華民國

國民黨籍連江縣長王忠銘近日與連江縣議會議長、四位鄉長赴中參加「兩馬同春鬧元宵」燈會活動。（取自王忠銘臉書）

2025/02/11 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第廿三屆「兩馬同春鬧元宵」燈會在中國福建省福州市舉行，中共大力宣傳春節列入聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產」，其中包含馬尾、馬祖元宵節俗。國民黨籍連江縣長王忠銘近日也與馬祖四鄉鄉長前往參加，還發文聲稱「兩馬同聚一堂，共享元宵之樂，更加證明同一民族的融合性」；官員質疑，希望這些人心中還有「中華民國」 。

中共黨報「福州日報」以「花燈映兩岸、兩馬話團圓」為題報導，稱這是馬尾、馬祖元宵節俗參與中國春節申遺成功後，所舉辦的首場「兩馬同春鬧元宵」燈會。

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中媒宣傳，二○二四年十二月四日，聯合國教科文組織宣布，將「春節─中國人慶祝傳統新年的社會實踐」列入人類非物質文化遺產代表作名錄，春節項目申報由中國的各省市區共同推動，其中福州市元宵節，馬尾、馬祖元宵節俗項目參與申報，今年燈會更有意義。

王忠銘九日在臉書發文說，他陪同連江縣議會議長張永江、議員曹爾章、陳玉發，以及馬祖四鄉鄉長在馬尾「海峽交流青年營地會展中心」與會，今日「兩馬」同聚一堂，共享元宵之樂，共賞戲曲表演，更加證明「同一民族的融合性」。

王忠銘更感謝中共官員，並聲稱馬祖與馬尾「一衣帶水，血脈相連」，期盼兩地攜手同行，「不管政治怎麼發展，文化還是同一民族文化，隨著交流越來越深，不要為了五十年的政治，而拋棄了五千年的文化」。

對此，熟稔中共統戰的官員質疑，連江縣長每年都會過去福州參加中共舉辦的燈會活動，去年還幫忙推銷「福馬同城通」卡，主要就是馬祖距離福建非常近，希望這些人心中還有「中華民國」。

成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中共在福建設立兩岸融合發展示範區前，就指示要讓福州與馬祖、廈門與金門「同城」對接，以福馬、金廈為試點。他強調，中共將春節申請「非物質文化遺產」，今年刻意宣傳兩岸同胞血脈相連，加上誘拉台人申辦中國身分證，這是政府需要防範注意的。

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