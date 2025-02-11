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    艦艇兵竟有中國身分證 知情人士研判︰／中配幫婚生子女辦中國身分證 不會只有1件

    示意圖。（資料照，讀者提供）

    示意圖。（資料照，讀者提供）

    2025/02/11 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣有不肖業者協助代辦中國身分證，法務部調查局更掌握，海軍艦隊一名中配之子的志願役上兵，擁有中國身分證長達十年。陸委會昨日強調，近期已請各機關宣導現職軍公教不得赴中設籍、申領身分證、定居證及居住證。知情人士研判，與台灣人結婚的中配有卅八萬多人，中配幫婚生子女代辦中國身分證，應該不會只有一件。

    我官方查出，兩岸至少五處據點協助代辦中國身分證，其中兩處在台灣、三處在福建，台南一家旅行社開團招攬國人赴廈門辦證，團費僅需一萬元，北部也有一家資產顧問公司，標榜「三天兩夜旅遊」即可辦證。

    調查局掌握，海軍一六八艦隊一位楊姓上兵持有中國身分證，他向網紅八炯陳述，母親是中國籍配偶，早年在中國幫他與胞姊申辦中國身分證，該身分證二○二二年間失效後，媽媽又幫他重新申辦，且要求他不能告訴別人。

    中配高達38萬餘人 已拿台灣身分證逾15萬人

    知情人士研判，與台灣人結婚的中配有卅八萬多人，已拿到台灣身分證的逾十五萬人，中配幫婚生子女代辦中國身分證，應該不會只有一件，「當你見到一隻蟑螂，代表有更多躲在暗處」。

    針對有台灣旅行業者以觀光名義招攬國人申辦中國身分證，陸委會表示，有關業者協助代辦中國身分證，涉及未經許可與中共相關部門為合作行為，違反兩岸條例第卅三條之一規定，該會已函請相關主管機關依法查處。

    陸委會指出，該會近期已邀集相關機關開會研商，並請各機關宣導現職軍公教不得赴中設籍、申領身分證、定居證及居住證等事。政府重申，倘有違反兩岸條例相關規定並查有實證，絕對依法行政。

    陸委會︰軍公教不得赴中設籍、領證

    關於海軍上兵持有中國身分證，未來是否依法註銷台灣身分？陸委會回應，據了解國防部尚未完成行政調查，該會將會同相關主管機關視調查結果續處。

    台灣智庫諮詢委員吳瑟致受訪表示，現役軍人有中國身分證，對國家安全衝擊非常大。中國對台有軍事野心及滲透工作，中配二代及其家屬，凡在台服役或從事公職，都不能有中國籍，因為中國是有侵略意圖的敵國。

    吳瑟致指出，倘若該士兵是非自願、被家人私辦中國身分證，應該提出撤銷中國籍的相關證明。若中配幫子女代辦中國身分證，不是個案，而是普遍存在的情形，政府單位應全面清查及釐清真正目的，「現役軍人擁有中國籍，這是完全不能容忍的」。

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