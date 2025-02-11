扁馬曾發動 均因立法院長缺席而破局》順利召集院際協調 賴成史上第一人

歷任總統邀五院院長共商議題

2025/02/11 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨召集五院院長在總統府會商國政，以近年來的運作實例觀之，總統依憲法第四十四條發動院際協調的機會相當罕見，僅見於二○○○年的核四停建案與二○一四年的反服貿學運，且均因立法院長反對而破局，賴成為透過行使憲法第四十四條規定，順利召集各院院長會商解決朝野僵局第一位總統。

陳水扁二○○○年五二○就職總統，尋求停建核四之法，並在同年十月廿七日陸續會見在野黨領袖後，由行政院長張俊雄宣布不再執行核四預算，引發在野黨強烈反對。為化解仍占國會多數的在野黨反彈，陳水扁擬依憲法第四十四條於十月卅日召開院際協調會議，但當時的立法院長王金平不予認同，即便總統府將院際協調會議改為座談會，王仍婉拒出席。

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王當時聲明表示，為解決當前困局，應回歸民主憲政，落實法治精神，行政、立法兩院應各本所司行使職權，故接受多數黨團之建議，不宜參加該座談會。

直到大法官會議於二○○一年一月十五日做出釋字五二○號，認為行政院未向立法院提出報告而片面宣布停建核四，與憲法規定不符，王金平才要求陳水扁應依憲法邀請行政、立法兩院長協商；但總統府認為時機不當。在野黨因此在一月底召開立法院臨時會，決議要求行政院立即復建核四，並強調立院已有決議，反對王金平再參與為此所召開的院際協調會。

二○○四年總統大選後，敗選的國親陣營持續在總統府前抗議，遭槍擊的陳水扁在三月廿三日邀請五院院長到總統府茶敘；總統府特別強調，這並非依憲法所邀集的院際協調會議。王金平在會中建請扁發布緊急命令，但未獲贊同。

二○一四年三月十八日，抗議國民黨強行審查兩岸服貿協議的學生與公民團體衝進立法院，占領議場。馬英九總統擬於三月廿一日依憲法第四十四條邀集行政、立法兩院長進行院際調解，並兩度致電邀請王金平均遭拒。王認為，服貿審查是立院朝野黨團之爭議，與憲法所規定的院際爭議性質不同，未便出席；當時馬政府高層透過媒體匿名批王，王還在朝野協商質問國民黨鞭「到底誰在放話？」並表明，馬是依憲法召集院際調解會議，他認為不妥才沒參加；若是私下邀見共商解決之道，他一定會去。

蔡英文總統在任時曾數度邀五院院長餐敘，由於當時民進黨為國會多數、全面執政，蔡舉行的例行茶敘、餐敘，主要是感謝五院院長辛勞，並交換意見，讓政務推動更順暢。

今年度總預算案仍未送出立法院，行政院陸續就國會擴權法案、憲法訴訟法及選罷法修正提出覆議，朝野、院際紛爭延燒成釋憲大戰和立委罷免潮，賴清德總統此次期盼藉由院際協調化解政治僵局。

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