國政會商》總預算案 韓籲別覆議以追加減預算解決

總統賴清德昨邀五院院長會商國政。（取自總統府）

2025/02/11 05:30

〔記者陳昀、謝君臨／台北報導〕今年度中央政府總預算案仍未送出立法院，爭議迄未化解。據轉述，立法院長韓國瑜昨受邀到總統府會商國政時表示，希望行政院不要提覆議、以追加減預算處理；賴總統特別委請行政、立法兩院院長多方協調，找朝野進一步討論，尋求解套，也獲雙方同意。

賴清德昨邀五院院長會商國政，會後總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵、府發言人郭雅慧出面召開記者會轉述。潘孟安指出，會中各院都提及總預算被刪除、凍結，造成諸多業務窒礙難行、影響日常運作，韓國瑜表達盼行政院不要提覆議，用追加減的方式處理，總統特別委請行政、立法兩院院長進行多方協調，兩院將針對總預算透過各種方式謀求解決。

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被追問行政院有無承諾不提覆議？張惇涵說明，行政院長卓榮泰與韓國瑜未就「不提及覆議的解決之道」定案，但總統委請兩人找朝野進一步討論，尋求解套，兩人也欣然同意。

對於韓國瑜拋出以追加減預算方式解決總預算案僵局，立院民進黨團幹事長吳思瑤直言「不可能」，指過去只有二○○二年一次案例，那次是針對歲入被大砍，歲出無法相應調節，所以用追加減預算的方式，來解決總預算刪減過頭的彌補，狀況與本次不同。「如果這樣的話，你為什麼不支持覆議案呢？就重新來嘛。」

吳思瑤：何不乾脆支持覆議案 重新來

據轉述，韓國瑜會中也表達，盼賴總統以黨主席身分呼籲民進黨不要推動大罷免，賴總統引述佛經「菩薩畏因，眾生畏果」指出，解鈴還須繫鈴人，大家齊聚一堂就是為了解決「因」、避免大家不希望的「果」。賴提及，各黨團幹部各有風格，韓國瑜特別辛苦，相信以韓為人處世的高度和態度，一定可以處理這樣的問題；他也很樂意多與韓、江私下多溝通，增進彼此的理解與團結。

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