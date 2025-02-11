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    國政會商》五指併攏才有力量 賴：續壯大台灣

    賴總統特別準備「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒，送給蒞府五院院長，象徵「家和萬事興」及五入一組、缺一不可，二來傳遞「五權分立、五院合作、五院團結」的期盼。（取自總統府）

    賴總統特別準備「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒，送給蒞府五院院長，象徵「家和萬事興」及五入一組、缺一不可，二來傳遞「五權分立、五院合作、五院團結」的期盼。（取自總統府）

    2025/02/11 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨邀五院院長會商國政時致詞指出，五院就像五根手指各有功能，五指併攏才有力量，距離越近、力量越大，國內各政黨要一心為國，五院更必須相互尊重憲法賦予的職權，唯有憲政機關充分發揮功能，一致對外，我們才能克服國內外的種種挑戰，堅定不移地推動國家大步向前，為台灣開啟下一個黃金時代。

    國政會商會議由賴總統主持，副總統蕭美琴、秘書長潘孟安陪同，與會者包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英、考試院長周弘憲、副院長許舒翔、監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。

    賴總統致贈「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒給五院院長，象徵「國和萬事興」、缺一不可，並傳遞「五權分立、五院合作、五院團結」的期盼。

    賴清德期盼朝野和諧、社會團結，「國和萬事興」，感謝與會的院長、副院長，以行動展現團結，也以行動支持國政的順利推動，更為憲政體制寫下了歷史的新頁。

    賴清德並強調，民主國家的政黨是「競合」而不是「零和」，都要以人民為主、以民主為本、以台灣為根；我們要努力達成和解、促成合作，讓國家和、萬事興，持續壯大台灣，也希望透過國政會商向全國乃至國際社會，傳遞一個明確訊息─無論是外部風雨、內部紛爭，我們都會堅定不移地推動國家大步向前。

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