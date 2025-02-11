國政會商》卓揆請韓協助解決3大爭議法案

總統賴清德昨邀五院院長會商國政。（取自總統府）

2025/02/11 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德昨日與五院院長進行國政會商，行政院長卓榮泰強調，中央政府總預算案等重大爭議，立法院不合理的刪減凍結，已造成政府機關面臨施政困難。他也向立法院長韓國瑜表達「兩個遺憾」，包含「憲法訴訟法」的覆議，立院未能邀請行政院進行說明，以及「公職人員選舉罷免法」送達政院的時間非常不妥，讓行政院必須加開院會提出覆議，希望下不為例。

卓榮泰表示，五院透過這樣的機制理性對話，是在憲政基礎上促成真正朝野團結的契機。行政院期望行政、立法兩院，能以更大的團結、真正的團結，在國內，求更安穩的發展，對國際上，求更公平的合作機會，讓人民安心。

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卓揆於會中提到當前重大爭議法案，包括「中央政府總預算案」，立法院不合理的刪減凍結，已造成政府機關面臨施政困難。「財政收支劃分法」造成弱化國庫，分錢不分責任，談錢不談事權。「警察人員人事條例」應屬於考試院銓敘部的職權，立法院卻違背了憲政分立原則。

總預算、財劃法、警察人事條例

卓榮泰也請韓國瑜協助解決「中央政府總預算案」、「財政收支劃分法」與「警察人員人事條例」三大爭議法案，希望能維護國家正常運作。

卓榮泰說，有關立法院國民黨團所主導、未來可能處理的「兩岸人民關係條例」、「國家安全戰略法」、「國家機密保護法」等案，都是在弱化國家主權、安全的政治性爭議法案。尤其年改相關的錢坑法案，產生青年世代正義爭議，完全違背團結跟福國利民的原意，希望立法院能夠三思。

卓進一步指出，以「福國利民」法案為前提的承諾，行政院從來不敢忘記。新的會期，行政院預計提出「人工智慧基本法」、「個人資料保護法」、「身心障礙者權益保障法」、「兒童托育服務法」等優先法案，希望獲取立法院支持。

卓榮泰也說，「立法院職權行使法」修法影響一般人民，影響總統，影響行政、司法、監察的五權分立體制。「憲法訴訟法」修法影響司法院憲法法庭的正常運作，影響憲法法庭保障一般人民的憲法權益。「公職人員選舉罷免法」修法影響國人與民意代表之間的誠信原則和選舉契約。由於行政院是唯一可以提出覆議的憲政機關，當然有責任、有義務要提出覆議。

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