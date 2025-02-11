李彥秀受訪落淚 稱在美僅1屋自住╱高嘉瑜︰台灣辛苦買房的年輕人才該哭

前民進黨立委高嘉瑜緊追國民黨立委李彥秀美國房產爭議，指李一再說謊，沒有誠實申報才是最大的問題。（資料照）

2025/02/11 05:30

〔記者林欣漢、林承鴻／台北報導〕國民黨立委李彥秀近日捲入美國房產爭議，外傳美國房產多達十多間卻未申報，李彥秀昨接受政論節目專訪落淚澄清，指目前只有一間是先生侯冠群與未成年女兒自住。前民進黨立委高嘉瑜批評李彥秀一再說謊，從第一次到第十九次財產申報都有問題，海外資產交代不清，該哭的是在台灣連買一棟房子都很辛苦的年輕人。

李彥秀說，這段期間她與家人的隱私遭受侵害，包括有人在美國拍攝侯冠群與孩子住所的照片，甚至公布車號，讓她相當難過。她哭著說：「我就一個女兒，希望她的成長環境不要受我工作環境影響，沒想到還是受影響了」。

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李彥秀指出，她在美國讀書時，父親基於疼愛，為她買了一間房子。後來父親中風，她研究所還沒讀完便回台灣，家人廿三年前就把房子賣掉。她第一次擔任市議員時因疏失並未登記申報，後來已補辦並接受罰款。

至於二○一六年的爾灣房產，李彥秀表示，讓先生、孩子赴美，希望給孩子一個不受她工作影響的成長環境，這間房產一直都有申報。

她也說，二○二○年她經歷數次大手術後，決定生前財產信託，並購買富勒頓的一間公寓，做為未來孩子在美國生活的保障；該房產一直出租，去年出售，自己目前在美國的房產，就只有先生與孩子自住的那一間。

對於李彥秀落淚，高嘉瑜表示，該哭的是在台灣連買一棟房子都很辛苦的年輕人，而不是為了旅遊散心就到中國三亞買豪宅的李彥秀。

高嘉瑜批評，李彥秀從第一次到第十九次財產申報都有問題，還有爾灣豪宅門口的賓士車，美國包租婆到底有多少沒申報的海外資產？應交代清楚在美國繳稅紀錄。

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