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    首頁　>　政治

    王婉諭︰林思銘高額貸款買農地、蓋違建

    國民黨立委林思銘（記者陳逸寬攝）

    國民黨立委林思銘（記者陳逸寬攝）

    2025/02/11 05:30

    控林向橫山農會借3500萬元 6年半來沒還過本金

    〔記者林哲遠、林欣漢／台北報導〕罷免國民黨立委林思銘「撕銘行動」團隊，昨送出第一階段提議書，時代力量黨主席王婉諭同時爆料，林思銘向新竹橫山農會高額貸款購買的八千坪農地違建爭議，並質問林拆除進度在哪裡？如果連最基本的土地買賣借貸都講不清楚，算什麼適格的民意代表？

    林辦︰烏龍爆料 老調重彈

    林思銘委員辦公室回應，這是烏龍爆料，在過去選舉的時候已經提出充分的證據，不知道王婉諭此時又繼續老調重彈是何居心？是不是又有什麼政治盤算？

    林辦表示，有地方人士指出，王婉諭目前在地方積極配合大罷免，疑似就是已經與地方派系談好條件，充當綠營側翼，爭取聲量，也和民進黨爭奪新竹地方選舉的主導權，司馬昭之心路人皆知。

    王婉諭昨在臉書發文指出，她前年接獲吹哨者爆料，二○一八年五月，時任新竹縣議員的林思銘在新竹寶山買了九筆將近八千坪的農地，相當於三．五座足球場，總價高達四千五百萬元，上面還蓋了一棟違建，且吹哨者還同步提供了多張違建的實際空拍圖。

    王說，該案在前年底被踢爆後，林思銘稱，他是受「案件當事人」信託，借名登記在他名下，使用、收益、管理權都在當事人那裡；但地籍謄本上的登記原因根本不是信託，而是買賣，相信執業多年的林思銘律師，應該不會分不清楚信託和買賣的差別。

    「實價登錄交易金額三千萬元的農地，林思銘卻跟新竹橫山農會貸款了三千五百萬元！」王婉諭批評，林僅有備註受債權債務影響或債務抵償之交易，但對於是否利用公職身分施壓超貸，當時林思銘卻沒有任何解釋。

    王進一步揭露，近日她再次調閱地籍謄本、林思銘去年最新的財產申報、Google衛星圖資發現，林仍然持有這九筆寶山農地，農地上的紅色屋頂違建依然「健在」；再者，林向橫山農會借的三千五百萬元，六年半來沒有還過一毛錢本金。

    王婉諭質問，林思銘前年說「如果有違建情事，會請當事人立即拆除」，請問拆除進度在哪裡？如果連最基本的土地買賣借貸都講不清楚，算什麼適格的民意代表？

    罷免國民黨立委林思銘的「撕銘行動」團隊，昨將連署書搬上車，送往中選會。（記者黃美珠攝）

    罷免國民黨立委林思銘的「撕銘行動」團隊，昨將連署書搬上車，送往中選會。（記者黃美珠攝）

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