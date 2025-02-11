罷傅崐萁民眾再遭「查水表」 花檢分案調查

國民黨立院黨團總召傅崐萁（記者陳逸寬攝）

2025/02/11 05:30

花縣民政處長︰絕對依法行政

〔記者王錦義／花蓮報導〕民團號召罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁，卻傳出花蓮縣府戶政人員登門查核罷免人資料，在中選會六日發公文制止後，又傳出有民眾接到電話詢問：「請問罷免單是你親填的嗎？」花蓮地檢署指出，已經收到最高檢提供的民眾檢舉資料，目前已分案調查；花蓮縣政府民政處長明良臻強調，公務員絕對依法行政，並無違法。

「微光花蓮，拔傅行動」罷免傅崐萁第一階段提議三日送中選會，五日花蓮就傳出連署民眾被戶政單位登門查對資料，要了解罷免提議書是否為本人所簽。中選會六日發文到花蓮，指地方選委會要在符合法定要件時才可以寄送「查詢單」，此為地方選委會依法協查罷免提議名冊的法定權責範疇，但不可恣意為之，也不能用電話查詢或面訪等方式來替代。

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民進黨花蓮縣議員胡仁順說，罷免送案後戶政主任找了多名里長開會討論帶路，而且縣長徐榛蔚任用的政務官、民政處長明良臻也在現場，是否有暗示里長、戶政人員要幫忙？這不是政治介入罷免，什麼才是政治介入罷免？

明良臻表示，縣府民政處是受委辦單位，四日收到中選會公文，要求十天內完成罷免連署書查對，六日又收到中選會公文說不能親訪；經他這幾天了解，戶政人員所為完全符合公務員服務法及相關法規。

明良臻指出，戶政單位工作核心價值就是錯誤零容忍，透過電話、親自拜訪查對都是往常持續進行的方式。他建議中選會，對於未來相關選務，都能給予受委託機關充裕的時間準備，包括教育訓練、法規常識等，讓基層人員執行作業有依據可循。

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