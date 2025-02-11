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    朱宥勳︰文化界連署 就是要罷藍委

    （取自楊双子臉書）

    （取自楊双子臉書）

    2025/02/11 05:30

    〔記者凌美雪、蘇孟娟／綜合報導〕立法院在野黨團針對文化預算的凍刪過程粗暴浮濫，引發文化界憂心，作家楊双子發起一份「台灣文學作家連署聲明」，宣告「罷免不適任立委」，因楊正在美國巡迴演講，共同發起人朱宥勳昨受訪時直言：「就是要罷免國民黨立委！」

    朱宥勳說，連署活動大約是除夕前幾天發起，考量到之前文化界發出的抗議聲浪需要更進一步發揮效果，他們決定再往前推一步。朱表示，「我們的目標都很明確，今天轉貼的大多數人也都會直接說自己的選區，要罷免的是哪個立委，這樣會有一個帶領的作用。」

    朱指出，這次超過兩百位作家、詩人、劇作家、翻譯者等具名連署，年齡從廿歲到八十歲都有，還包括很多平常較少發聲的大前輩，比如平路、吳明益、陳雨航等，滿不容易的，希望透過作家們在自己的選區帶領，產生擴散作用。

    朱宥勳也點出他們的憂心，首先是國民黨立委或說藍白陣營，都是在利用民主體制來反民主，只因不喜歡某部戲，預算就砍掉，「就算外面沒有共產黨，這件事情也是不可接受的。」

    另一個憂心是，「我們看這些立委刪預算的方式，就知道他並不知道他刪的是什麼東西，也不知道後面的效果是什麼。」如果只有笨或壞就可以造成很嚴重的結果，那加在一起的話，到底要崩壞到什麼程度？

    楊双子在聲明中說，凍刪文化部預算是對台灣文化與文學發展的自廢武功，更將台灣文學青年正要萌芽的能量掐滅於搖籃。

    領銜人之一的謝金魚也指出，她創作未曾領過補助、不是立委口中「要飯者」，但很多創作出驚豔作品的作家若無補助或獎勵計畫支持，根本撐不下去，無法忍受台灣被政治狠活弄得千瘡百孔，要呼籲大家投罷免票中止這一切。

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