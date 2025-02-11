全國罷團 續衝二階連署

罷免團體10日前往中選會，遞送罷免選區立委提議連署書。（記者方賓照攝）

2025/02/11 05:30

〔記者董冠怡、羅國嘉、黃美珠、歐素美、顏宏駿／綜合報導〕全國罷團昨天再送出第二波第一階段罷免提議書到中選會；面對即將到來的第二階段連署，罷團表示，會擴大定點及快閃連署站、廣招志工、加強宣傳等，借助社群媒體的力量突破同溫層，讓不清楚罷免理念的選民在了解後，也加入大罷免行列。

罷新北6藍委 一階連署全送出

新北市六位國民黨立法委員葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔、洪孟楷，第一階段提議書已全送中選會。

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提案罷免葉元之的「板橋大刪元」指出，預計在四十天收取四萬份以上的二階連署書，一階的定時、定點連署站仍照常使用，並持續拓展連署站點、擴大招募志工。

提案罷免羅明才的「拔羅波」表示，二階的連署策略是增加連署站，或採快閃方式與店家合作；提案罷免洪孟楷的罷團「罷洪刻不容楷」說，將設立更多連署站點，廣招志工。

新竹縣公民團體所發起的「撕銘（國民黨林思銘）行動」說，第二階段至少要有二萬三千份，他們計畫六十天內爭取到三萬份，會用「宣傳小蜜蜂」舉牌、提供QRCode給鄉親掃描，並擴展更多現場連署點和聲援店家。

台中「中三拒瓔」及「一罷擊臣」昨天下午已將一階提議書送交中選會，完成「台中同花順」，將罷免國民黨顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔及立法院副院長江啟臣。

彰化縣公民團體「罷免缺衣（國民黨謝衣鳯）不可」進行罷免提議，第一階段門檻為二千七百份，本月九日衝出了四千六百份。領銜人陳世雄表示，將徵召更多志工及連署書收集站點，展開第二階段罷免行動。

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