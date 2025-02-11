「剷除黑芯」 曹興誠當領銜人

罷免藍委團體昨前往中選會，遞送罷免連署書，聯電創辦人曹興誠擔任罷免徐巧芯連署領銜人。（記者朱沛雄攝）

2025/02/11 05:30

中選會收到43位立委罷免案 藍營30人、綠營13人

〔記者林哲遠、謝君臨／台北報導〕大罷免浪潮勢如破竹，中選會截至昨日共收到四十三位朝野立委罷免案，被罷對象包括三十位國民黨立委及十三位民進黨立委。聯電創辦人曹興誠昨陪同數個民團赴中選會遞交第二波、十一案罷免國民黨立委的提議書，並親自擔任「剷除黑芯」罷免藍委徐巧芯的領銜人。

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罷團日前已遞交的罷免國民黨立委提議名單包括，北市王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹市鄭正鈐；南投游顥、馬文君；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等十九人。

各地民團昨再送出第二波罷免藍委提議書，包括北市徐巧芯、賴士葆；新北洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；竹縣徐欣瑩、林思銘；台中楊瓊瓔、江啟臣等十一人。罷免羅智強民團「大安強強滾」則會在今日送件。彰化罷免藍委謝衣鳯的民團「罷免缺衣不可」、金門罷免陳玉珍的民團「珍礙金門」，苗栗罷免國民黨立委邱鎮軍、泛藍無黨籍立委陳超明的「苗栗國罷免立委連線」雖尚未送案，但也赴記者會聲援；謝衣鳯的罷免案最快本週送件。

國民黨與其青年軍也「以罷制罷」，中選會收到罷免民進黨立委提議書，包括北市吳思瑤、吳沛憶；新北李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中蔡其昌、何欣純；南市林俊憲、王定宇；嘉縣陳冠廷；原住民立委伍麗華、陳瑩等十三人。

曹興誠指出，這場大罷免，不是對少數立委有仇恨，也不是在幫民進黨爭回國會的多數，而是大家都看清了，台灣國會的藍白立委都聽命於國民黨立院黨團總召傅崐萁，傅則直接聽命於北京的中共政協主席王滬寧；在王的指揮下，藍白立委粗暴立法，惡意亂砍預算、意圖癱瘓台灣。

曹興誠強調，這次罷免，不是無聊的藍綠對決，而是維護台灣民主的背水一戰，不成功就等著被中共吞併，呼籲大家務必都站出來，挽救自己，挽救國家，挽救子孫後代。

綠營簽朝野協商結論 今處理選罷法覆議案

另外，立法院民進黨團昨簽署朝野協商結論，朝野黨團同意今日處理選罷法覆議案，審查時不邀請行政院長卓榮泰列席說明。在藍白立委人數優勢下，覆議案闖關凶多吉少，民進黨團總召柯建銘已表示，預計向憲法法庭聲請暫時處分。

此外，協商結論也載明，新會期於二月廿五日開議，當天邀請卓榮泰率各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢。

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