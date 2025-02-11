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    自由日日Shoot》國人領中國身分證 驚見海軍士兵

    中共為統戰台灣，誘拉台灣民眾申辦中國身分證、中國居住證、中國定居證等身分證件。（圖：取自民進黨臉書）

    中共為統戰台灣，誘拉台灣民眾申辦中國身分證、中國居住證、中國定居證等身分證件。（圖：取自民進黨臉書）

    2025/02/11 05:30

    服役168艦隊濟陽級軍艦

    〔記者王定傳／台北報導〕網紅「八炯」自製的中國統戰紀錄片，揭露中共以補助及取得貸款等手段，引誘國人申辦「中國居民身分證」，昨又爆出一名海軍現役楊姓士兵持有中國身分證，調查局當初獲報後已轉知國防部，將待國防部調查結果，再函請移民署查處。

    楊員稱不知情遭母親私辦

    據了解，楊姓士兵目前服役於海軍一六八艦隊濟陽級軍艦，疑在不知情狀況下，遭母親私辦中國身分證，他強調自己並無意持有中國身分。

    網紅「八炯」和「閩南狼PYC」陳柏源自製中國統戰紀錄片，下集曾揭露中共以優渥條件誘騙台灣人辦理中國身分證等，強調能藉此獲得中國貸款，還宣稱兩岸衝突時較安全，更有中間人聲稱，台灣有十萬、廿萬人申辦中國身分證，引起國人關注。

    調查局將函請移民署查處

    調查局獲悉，認為這不單純是違反法令，更涉及國家認同等國安問題，立即採取對應作為，將領有「中國居民身分證」或「居民戶口簿」的國人，其中包括服役於海軍一六八艦隊濟陽級軍艦的現役軍人等，以違反兩岸人民關係條例，函請內政部移民署查處。

    今年二月初，內政部長劉世芳也證實，內政部已約談卅多人調查是否持有中國身分證。

    國人在中國設有戶籍、領用「中國護照」或持有「中國身分證」，依兩岸人民關係條例規定，將由戶政機關註銷台灣戶籍，恐喪失在台選舉、罷免等公民權及健保、長照資格等其他可享有的權利，且原本的責任及義務不會因此喪失或免除。

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