為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴邀五院會商國政獲3共識 「朝野競爭 不能犧牲國民」

    賴清德總統（前左2）昨召集五院院長在總統府會商國政，與副總統蕭美琴（前右2）、行政院長卓榮泰（前左1）、立法院長韓國瑜（前右1）等步入會場。（中央社）

    賴清德總統（前左2）昨召集五院院長在總統府會商國政，與副總統蕭美琴（前右2）、行政院長卓榮泰（前左1）、立法院長韓國瑜（前右1）等步入會場。（中央社）

    2025/02/11 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨召集五院院長在總統府會商國政，期盼「國和萬事興」，並向全國乃至國際社會傳遞一個明確訊息─無論是外部風雨、內部紛爭，我們都會堅定不移地推動國家大步向前。會中達成三項共同目標，五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，以國家安全為首要考量，即便政黨競爭，也不能犧牲國家、犧牲國民。

    賴總統期盼「國和萬事興」

    賴清德昨前往會客室「台灣晴廳」迎接五院院長，並率隊前往大禮堂，沿途與立法院長韓國瑜有說有笑；座位安排上，賴坐圓桌正中間，代表以總統中立身分協調五院事宜，由右至左依序為行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞（監察院長陳菊因病請假），即依憲法章程排序。

    五院合作 國家安全首要考量

    總統府秘書長潘孟安會後表示，會中達成三項共同目標。第一，依照五權分立的憲政架構，五院都有各自職掌，應當恪遵憲法，肩負憲法忠誠義務彼此監督制衡，要互相尊重，更要相互扶持。五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制。

    第二，政黨可以競爭，國家不能犧牲！當前國際局勢變動快速，台灣面對嚴峻的挑戰，更要團結彼此，對外，必須以國防、外交為重中之重，五院必須合作以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展。

    第三，朝野可以競爭，國民不能犧牲！對內，必須以經濟、民生為優先中的優先，五院必須合作，以全民福祉為心中所念，妥善因應變局，健全產業發展，照顧人民福利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播