賴邀五院會商國政獲3共識 「朝野競爭 不能犧牲國民」

賴清德總統（前左2）昨召集五院院長在總統府會商國政，與副總統蕭美琴（前右2）、行政院長卓榮泰（前左1）、立法院長韓國瑜（前右1）等步入會場。（中央社）

2025/02/11 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨召集五院院長在總統府會商國政，期盼「國和萬事興」，並向全國乃至國際社會傳遞一個明確訊息─無論是外部風雨、內部紛爭，我們都會堅定不移地推動國家大步向前。會中達成三項共同目標，五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，以國家安全為首要考量，即便政黨競爭，也不能犧牲國家、犧牲國民。

賴總統期盼「國和萬事興」

賴清德昨前往會客室「台灣晴廳」迎接五院院長，並率隊前往大禮堂，沿途與立法院長韓國瑜有說有笑；座位安排上，賴坐圓桌正中間，代表以總統中立身分協調五院事宜，由右至左依序為行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞（監察院長陳菊因病請假），即依憲法章程排序。

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五院合作 國家安全首要考量

總統府秘書長潘孟安會後表示，會中達成三項共同目標。第一，依照五權分立的憲政架構，五院都有各自職掌，應當恪遵憲法，肩負憲法忠誠義務彼此監督制衡，要互相尊重，更要相互扶持。五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制。

第二，政黨可以競爭，國家不能犧牲！當前國際局勢變動快速，台灣面對嚴峻的挑戰，更要團結彼此，對外，必須以國防、外交為重中之重，五院必須合作以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展。

第三，朝野可以競爭，國民不能犧牲！對內，必須以經濟、民生為優先中的優先，五院必須合作，以全民福祉為心中所念，妥善因應變局，健全產業發展，照顧人民福利。

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