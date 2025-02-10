罷團今再遞5件 新北6藍委全跨一階門檻

民團罷免國民黨立委洪孟楷，不少民眾冒著寒風參與連署。（記者羅國嘉攝）

2025/02/10 05:30

〔記者董冠怡、羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕全國大罷免遍地開花，多個選區的第一階段提議書已陸續送到中央選委會，新北市共有六位國民黨籍立法委員，板橋東區的葉元之案已在三日遞交，其他五位藍委的罷免案一階提議書在今日下午也要送到中選會，分別是中和區張智倫、永和區林德福、新店區羅明才、北海岸選區洪孟楷與七星選區廖先翔。

新北市國民黨籍立法委員的第一階段提議書最低門檻，分別是葉元之二三三二份，張智倫二八七七份，林德福二三八三份，羅明才二九六七份，洪孟楷三八七七份，廖先翔二六五二份。

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罷免林德福、張智倫團隊，昨也與罷免國民黨金門縣立委陳玉珍「珍礙金門」團隊合作，一起在中和四號公園設攤。

廖先翔：專注國家地方發展

對此，新北六位國民黨立委皆表示，尊重民意，會把時間專注在爭取地方建設及為民服務。

葉元之說，希望罷團不要造謠自稱被查水表，也不希望台灣一直搞對立、仇恨；洪孟楷指出，會持續把立委的職責做好，爭取更多民意的認同；廖先翔表示，無暇關注罷團的舉動，會把時間與精力專注在國家與地方的發展。

林德福說，民意代表看緊人民荷包、對政府預算嚴格把關，本來就是民代應盡的職責；張智倫指出，上任一年秉持認真負責的態度，相信選民會做出最有智慧的選擇；羅明才表示，他在地方爭取多項建設、為民服務成績有目共睹，相信民眾不會被仇恨的言論所煽動。

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