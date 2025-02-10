政院今開行政立法聯繫會報 聚焦國安民生

對於十一日是否會表決選罷法覆議案，國民黨團書記長王鴻薇昨表示，要看民進黨團的態度。（資料照）

2025/02/10 05:30

〔記者謝君臨、鍾麗華、林欣漢／台北報導〕立法院新會期擬於廿五日開議，行政院將於今日召開新會期首次的行政立法聯繫會報。民進黨團總召柯建銘昨表示，將優先盤整國安、民生、經濟等相關法案；其次將討論立院擬於十一日處理選罷法覆議案，該表決就表決。會中也將討論如何因應未來立院送出今年度中央政府總預算案及財政收支劃分法後，行政院是否提覆議等問題。

立院新會期二月三日報到，立法院長韓國瑜六日已召集朝野黨團協商，各黨團原則上同意十一日處理選罷法覆議案、廿五日開議，但民進黨團未簽協商結論。行政院將於今日中午召開新會期首次的行政立法聯繫會報，由副院長鄭麗君親自主持，預計邀請立院民進黨團、八個委員會召委討論優先法案等事宜。

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柯建銘表示，今天會優先盤整國安、民生、經濟等相關法案；其次是有關十一日就要處理選罷法覆議案；接下來還有未來總預算、財劃法的覆議案，要預作討論、準備。他批評，為何財劃法要綁總預算案一起送給總統公布？藍白講不出一個道理，且不管送不送都是違憲。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，今天首先當然是討論新會期的優先法案，她知道部會在新會期有六、七十個法案，因此會把優先順序定出來，然後盡可能就這些法案的內容，去凸顯政策的重點，「一定優先推動民生、凸顯福國利民，而且穩定社會的相關法案」。

吳思瑤也強調，其中也包括執政黨要拿回政策發球權、話語權，要去精煉出在論述面，而且是社會正當性最強的優先法案，也要針對在野黨目前已經揭露的、他們很多的優先法案進行討論，哪些是可以合作的，哪部分是一定要防禦、阻擋的。

選罷法覆議明表決？ 藍：看綠態度

對於十一日是否會表決選罷法覆議案，國民黨團書記長王鴻薇昨表示，要看民進黨團的態度，國民黨團的立場一致，當天也會發布甲動，應對任何可能的狀況。

柯建銘指出，「三個（指選罷法、財劃法、總預算案）一起處理也沒關係，就照程序處理，表決就表決，我們一定聲請憲法法庭暫時處分」。

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