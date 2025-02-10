化解朝野僵局 賴今邀五院院長會商

總統賴清德今將召集五院院長會商國政，這是賴總統首度發動院際會商。（總統府提供）

2025/02/10 05:30

〔記者陳昀、蘇孟娟、王善嬿、王榮祥／綜合報導〕總統賴清德今天將依憲法行使院際調解權，召集五院院長在總統府會商國政。黨政人士指出，「國會擴權法」、「三大爭議法案」及今年度中央政府總預算案多有爭議，衝擊民眾權益、院與院間爭執不斷，這次召集五院會商直指三大目標，包含因應國內外政經局勢、增進院際協調合作、凝聚朝野共識以推動國政，盼釋出善意、以具體行動化解政治僵局。

據了解，一個半小時的國政會商將閉門展開，會議由賴總統主持，副總統蕭美琴、秘書長潘孟安陪同，與會者包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英、考試院長周弘憲、副院長許舒翔、監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。

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韓國瑜、江啟臣將出席

黨政人士指出，這屆立法院上任至今，從「立法院職權行使法」遭憲法法庭判決核心內容及多數條文違憲，以及立法院三讀通過「憲訴法」、「選罷法」、「財劃法」，遭質疑未經實質討論且內容多有爭議，並由政院陸續提出覆議；今年度中央政府總預算案，政院也認為三讀過程有時重複表決、有時表決後還撤案，「因此刪除的數字、計算方式還有爭議」，監察院甚至業務費遭刪九十六％，運作窒礙難行、衝擊民眾權益甚鉅，院與院間更爭執不斷。

黨政人士表示，歷任總統陳水扁、馬英九、蔡英文都曾邀集五院院長就特定議題交換意見，惟這屆立法院多項修法未經實質充分討論，引起社會疑慮，侵害五權分立憲制體制，因此行使憲法第四十四條規定，召集各院院長會商解決的，賴清德是第一人，盼以具體行動化解政治僵局。

黨政人士進一步說，總統希望竭盡所能團結五院相互尊重與合作，以國家與人民福祉為最大目標，期盼朝野不設任何成見與前提，也要對韓國瑜有信心，相信韓能夠發揮智慧，透過院際間對話開展，讓朝野合作團結，為台灣未來打拚。

朱喊話：盼賴以和為貴

對於賴總統今日邀請五院院長會商國政，國民黨主席朱立倫九日出席國民黨中市、嘉市及高雄等地黨部新春團拜時指出，希望賴總統以和為貴，以人民、蒼生為念團結全台，以智慧化解衝突，讓台灣和諧團結。

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