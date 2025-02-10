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    綠委：信託買房再賣自己 李彥秀自我打臉

    國民黨立委李彥秀。（資料照）

    國民黨立委李彥秀。（資料照）

    2025/02/10 05:30

    王義川並質疑繳稅問題 李反擊：不要看到黑影就開槍

    〔記者謝君臨、林欣漢、鄭琪芳／台北報導〕國民黨立委李彥秀近日捲入美國房產爭議。民進黨立委王義川昨爆料指出，李明明就有用信託買房，最後又賣給自己，打臉自己先前的說法；且她一個月收租八六五五美元（約廿七萬六九六○台幣），一年租金收入逾三三○萬元，怎麼會說不到台灣繳稅標準呢？奉勸李一次把問題說清楚。李彥秀對此強烈反駁，不要看到黑影就開槍，若認為她有不法，可直接向有關機關檢舉。

    王：年收美房租330萬 不到繳稅標準？

    根據「所得基本稅額條例」（最低稅負制）規定，個人海外所得在一○○萬元以上，應加計其他須計入項目，計算基本所得額課稅，但目前個人基本所得額免稅額為七五○萬元。換言之，若基本所得額未達七五○萬元，即使海外所得超過一○○萬元，也沒有繳納基本稅額的問題。

    國稅局官員說明，海外租金扣除成本費用後，若超過一○○萬元，還要計算個人基本所得額是否超過免稅額，即加計其他應計入項目，包括：特定保險給付（受益人與要保人不同的人壽保險及年金保險給付）、未上市櫃股票及私募基金受益憑證交易所得、非現金捐贈金額、綜合所得淨額及分開計稅的股利及盈餘等。若個人基本所得額超過七五○萬元，就要繳納基本稅額，若未達七五○萬元就不用繳納。

    李彥秀被控在美國長居當包租婆，逃漏房產及四間分割房的三年租金收入。民進黨前立委高嘉瑜並指控，「李彥秀在美國兩間房子都是由秘密金庫『家庭信託基金』購買」，李則反駁指鹿為馬。

    王義川昨在社群媒體Threads貼出數張照片，點名李彥秀「信託買房又賣給自己」、「一個月收租八六五五美元，怎麼會說不到台灣繳稅標準呢？」他表示，這些都是公開資訊，是有在做房地產的熱心台僑找到的，提供李彥秀在富勒頓（Fullerton）四單位出租房的資料。

    王義川說，二○二一年七月，「Hou & Lee Family Trust」以一六一萬五千美元購入房產；二○二四年二月，李的丈夫侯冠群做了Quit Claim Deed「放棄產權轉讓契據」給李，房產也改成李的名字；二○二四年五月賣出時，賣家名字登記是「Lee Yen-Hsiu」（李彥秀），出租房登記每月有八六五五美元租金。

    王義川指出，依照規定，李彥秀的丈夫侯冠群和他們的小孩都必須申報，李應該和侯討論清楚，把財產一次講清楚，不要像擠牙膏一樣。

    面對指控，李彥秀則反批，請王義川不要看到黑影就開槍，作為博士級立委，在爆料前，起碼應該先瞭解信託及海外所得課稅規定，而不是連基本的法規都憑空想像。

    李強調，如果王義川認為她有任何不法，與其在社群媒體上含沙射影，不如直接向有關機關提出檢舉。對於坊間不實言論與抹黑，她絕對不會姑息，會依法捍衛自己的清白。

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