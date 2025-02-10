世衛組織執委會 美代表海爾：支持台參與WHO 符合美長期政策

美國常駐聯合國代表團一等秘書海爾表示，如今沒有任何合理理由排除台灣參與世界衛生大會（WHA），美國支持台灣有意義參與WHO等國際論壇，「支持台灣有意義參與世界衛生組織符合美國的長期政策」。（路透，資料照）

2025/02/10 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕世界衛生組織（WHO）本月三日至十一日召開執委會會議，不僅我國多個友邦接連在會議中為我執言，美國、日本代表也在會中發聲挺台。美國常駐聯合國代表團一等秘書海爾表示，如今沒有任何合理理由排除台灣參與世界衛生大會（WHA），美國支持台灣有意義參與WHO等國際論壇，「支持台灣有意義參與世界衛生組織符合美國的長期政策」。

美國務院：排除台灣 對國際造成負面影響

美國國務院國際組織事務局九日在Ｘ平台發文表示，台灣被排除在WHA等重要國際論壇之外，對美國人民和整個國際社會福祉，構成直接的負面影響。文中強調，沒有合理的理由排除台灣的參與，美國呼籲恢復台灣以觀察員身分參與世衛大會。文末並附上「台灣能夠幫忙」 （#TaiwanCanHelp）的標籤，隨文同時張貼美國與會代表在WHO執委會會議對於台灣議題的發言影片。

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海爾表示，將台灣孤立於全球衛生社群之外，等同拒絕台灣所能提供的寶貴貢獻，並讓廣大國際社會無法受益於台灣的經驗、技術專長及資源。

海爾指出，台灣自二○○九年至二○一六年都是WHA觀察員，如今並無任何合理理由排除其參與，且台灣的參與確有利於全世界，美國將延續長期以來的政策，支持台灣有意義參與WHO等國際論壇。

海爾也表示，聯合國大會第二七五八號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系，該決議也不能作為排除台灣的依據，曲解第二七五八號決議剝奪了國際社會獲益於台灣在應對當前最迫切且重要挑戰所能提供的寶貴經驗及資源，「支持台灣有意義參與世界衛生組織符合美國的長期政策」。

日本厚生勞動省國際保健管理官井筒將斗表示，應處全球衛生挑戰及因應如武漢肺炎（COVID-19）等對全球造成重大影響的傳染病時，不應有地理上的空白，世界各國及各地區間自由、透明及時地分享資訊與知識至關重要，也包括已對武漢肺炎採取有效措施的台灣在內。

此外，我國友邦海地、巴拉圭、瓜地馬拉、史瓦帝尼也接連在執委會會議中為台發言。

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