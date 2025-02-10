招攬赴中旅遊兼辦身分證 可罰50萬

中共誘拉台人申辦中國身分證，官方掌握，有台灣的旅行社在網路招攬國人赴中辦證，招募標題主打「廈門開戶、三日輕旅行」（美聯社檔案照）

2025/02/10 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共誘拉台人申辦中國身分證，官方掌握，有台灣的旅行社在網路招攬國人赴中辦證，招募標題主打「廈門開戶、三日輕旅行」，每人團費僅一萬元，含兩晚四星以上飯店住宿。官員痛批，旅行業者開團赴中辦身分證件，涉違反兩岸條例第卅三條之一，最高可處五十萬元罰鍰。

據調查，台南某一家旅行社在網路招攬國人赴中國旅遊，行程第一天安排自金門經小三通赴廈門；第二天有專人陪同辦理中國居住證、身分證、銀行卡、手機卡等；第三天廈門當地旅遊後返回金門。三天兩夜每人費用新台幣一萬元，包含旅遊管家全程服務一名、全程交通費和車資、兩晚四星級以上飯店住宿，以及美味午晚餐。

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「代辦中國身分證是違法的！」官員表示，國內旅行業者只能辦理台胞證，不能辦中國居住證、中國定居證、中國身分證，甚至具有統戰性質的「福馬同城通」交通卡。

官員指出，未經政府許可代辦上述業務，或與中國大陸有涉及公權力的合作行為，將依兩岸條例第卅三條之一開罰，可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰。目前有查到五處代辦據點，其中一家是旅行社，招募國人赴中旅遊辦證，其餘的主管機關陸續查處中。

據分析，旅遊辦證多集中在福建地區，原本台灣人申辦中國居住證，須在當地居住半年以上，現在中共為加快融合發展，福建已無居住六個月的限制，可以隨到隨辦，甚至連辦理中國身分證，都無須上繳台灣護照或身分證，無視兩岸單一戶籍制度，變成「到此一遊、順便辦證」。

成功大學政治系教授洪敬富昨受訪表示，中共在福建設立兩岸融合發展示範區，為併吞我國主權，開始將台灣人納入中華人民共和國管轄，對台工作更有彈性，允許台人辦證不必上繳台灣證件，以旅遊辦證方式推進兩岸融合。

洪敬富說，習近平對促統有急迫性，中共統戰手法已不拘泥小節。當越來越多台灣人辦證，中共會宣傳台灣人民「心向祖國」，藉此混淆國際視聽，此事非同小可，政府應加強查處開罰才能遏阻。

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