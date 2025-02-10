王婉諭批吳春城：不敢說不接地方標案

民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/02/10 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城其家族企業數年前以「壯世代」名義註冊多項商標，吳任立委後力推「壯世代政策與產業發展促進法」，疑違反利益迴避原則。在輿論壓力下，吳日前表示相關單位已著手放棄標章所有權程序，經濟部昨也證實，壯世代商標已在六日完成註銷。時代力量黨主席王婉諭昨質問，除商標外，吳之前聲稱不會再拿中央政府標案，但地方標案呢？

王婉諭直言，民眾黨一直以來最擅長的策略就是，問而不答、問Ａ答Ｂ或直接聲稱「政治迫害」，除了商標問題，吳之前還聲稱自己不會再拿中央政府標案，但地方的標案呢？吳的家人仍在相關企業擔任重要職務，這些部分吳春城從來沒有清楚說明。

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時力日前在記者會上揭露，壯促法強行創造「五十五歲壯世代」的新分類，迫使各部會修改計畫，增加行政成本，甚至影響原有政策的執行，包含勞動部為了吳，制定了「五零五零壯世代就業網絡合作補助要點」等計畫。

王婉諭認為，大家都認同應推動中高齡、高齡者的就業保障，但這些政策國家本就有在推動，為何還硬要用「壯世代」這樣的概念來重新包裝，造成資源浪費？希望現在能廢止「壯促法」如此荒謬的立法。

面對民進黨立委、王婉諭相關質疑，吳春城並無回應，僅在臉書發文表示，經濟部證實「壯世代」商標權已消滅。據吳春城七日聲明表示，他自陷入政治風暴以來，沒有選擇回擊民進黨，不願因個人爭辯而影響壯世代、台灣超高齡社會的重要政策。既然檢調已介入調查，他非常歡迎，但求公平公正，不要受政治力介入干預。

吳：民間公司申請標案那裡不法

吳春城強調，他擔任立委前經營企業卅年，所有財產依法納稅，依法申報。民進黨記者會指控他創辦的公司承接政府標案，請問一個民間公司依政府採購法，申請標案到底那裡不法？去年二月一日前，他只是一介平民，從未也無能力施壓任何單位。

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