自由日日shoot》經部證實壯世代商標權6日消滅 法界：凸顯吳春城早有圖利犯意

民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/02/10 05:30

〔記者謝君臨、廖家寧／台北報導〕民眾黨立委吳春城力推「壯世代促進法」，遭疑未利益迴避，北檢主動簽分「他字案」偵辦，案由為貪污治罪條例圖利等罪；吳則聲稱，壯世代商標的標章專利已聲明放棄。對此，立院民進黨團書記長陳培瑜昨表示，至今吳仍未回應他在擔任立委第一年的二二○○萬元標案，也未做到利益迴避。律師黃帝穎則說，吳稱放棄商標，反而凸顯早有圖利犯意，且具實質影響力。

綠委：吳任立委標案 未利益迴避

吳春城數年前以「壯世代」名義註冊多項商標，擔任立委後強硬推動「壯世代政策與產業發展促進法」（壯促法），遭各界抨擊違反利益迴避原則，北檢已簽分他字案偵辦。

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經濟部證實，「壯世代」與「STRONG GENERATION」等十項商標權已在本月六日起消滅。經濟部智慧財產局「商標查詢系統」顯示，商標權人「五六七八久社會企業有限公司」針對壯世代及STRONG GENERATION等名稱的「拋棄商標權」申請文件，已在本月六日送至經濟部智慧局。

壯世代商標案範圍廣泛，涵蓋包類、背帶、傘、行李牌、保溫水壺、飲用容器、茶壺、杯盤、牙刷、泳裝、西裝、襯衫、Ｔ恤等服飾、鞋類及運動帽、茶葉、咖啡、零食餅乾類等，更擴及媒體關係服務、公關顧問、市場調查、民意調查、行銷顧問、企業管理顧問。

「我覺得他（指吳春城）真的很好笑。」陳培瑜指出，當民進黨立委吳沛憶說吳春城有相關利益問題時，吳春城就說已辭去理事長職務；當我們發現吳去做了標案時，吳就說他不是協會相關人士了；當我們說吳有商標問題時，吳就去註銷商標。「是不是大家告訴他事情到哪裡，他才做到哪裡？」他所有相對應的作為，其實也都是展示出自己是不合法規範的。

陳培瑜指出，吳春城至今仍未回應他在擔任立委第一年時的二二○○多萬元的標案，也沒有做利益迴避。陳說，在公部門採購案中，除了自己本身要利益迴避，其家人、配偶、二等親子女去做標案，也要做利益揭露，評審或公部門在第一層審核時，可能就會決定這有無問題。

「他還是沒有回應公職人員利益衝突迴避的問題！」陳培瑜直言，「我相信二二○○萬元的標案，他一定沒有辦法回答。因為我從過年前問他，到現在他都還是不回答。」陳說，吳春城以為自己一關一關都會過，但其實都不會過。

黃帝穎表示，吳春城的聲明前後矛盾，至少有三大法律謬誤。首先，吳先切割家族企業，辯稱標案與其無關，卻又聲明放棄企業的「壯世代」商標，但商標是企業資產，並非吳個人財產，吳竟可決定放棄企業商標，反而自證吳對「壯世代」商標資產及家族企業具「實質影響力」，更足認吳推動壯世代立法及凍結預算等職權行使，自始有圖利犯意。

黃帝穎指出，其次，吳春城辯稱已辭去「壯世代協會」理事長，協會未來發展應與吳無關，要否投標也是協會往後理事長決策，但吳竟又聲稱協會未來不參與標案，反而凸顯吳對壯世代協會仍具實質影響力。

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