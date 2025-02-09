監委恐自掏腰包付專家諮詢費 學者：立委應比照自付專家車馬費

監察院今年度業務費預算遭立法院重鍘九十六％，連學者專家諮詢費都需簽「欠條」暫代。監察院昨向本報證實，近期將研商除現行公務車油料需監委自費外，未來恐連專家諮詢費都須自掏腰包。（資料照）

2025/02/09 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今年度業務費預算遭立法院重鍘九十六％，連學者專家諮詢費都需簽「欠條」暫代。監察院昨向本報證實，近期將研商除現行公務車油料需監委自費外，未來恐連專家諮詢費都須自掏腰包。對此，監院諮委、法律學者姚孟昌受訪指出，立院重鍘預算令監院無法運作，影響其憲政功能，已違反憲政機關忠誠義務，也讓人民陳情權益受影響，質疑立院是否應比照辦理。

姚孟昌：立院重鍘預算 違憲政忠誠義務

監察院今年度業務費預算遭立院國、眾黨團以人數優勢大砍至四％，嚴重衝擊基本業務運作，包括公職人員財產申報、政治獻金申報及受理人民陳情，巡察、調查等皆受影響。監委現除需自付公務車油料費外，甚至傳出連學者專家的諮詢費，都必須先以「欠條」暫墊。

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監察院秘書長李俊俋昨向本報證實，現階段除公務車油料需自費外，近期也將在院務會議上討論，未來恐怕連學者專家諮詢費用，都必須監委自掏腰包。他強調，監委在會議取得共識，皆希望盡力維持憲法賦予監察院的權力，「該做的還是得做，但能撐多久不知道」。

輔大學士後法律系助理教授姚孟昌曾任監院釋憲案訴訟代理人，他昨受訪表示，立院透過預算刪減令監院憲政功能無法發揮，原有工作也窒礙難行，不僅已違反憲政機關忠誠義務，更有違「憲法」權力分立原則。

姚指出，監院開門即應收受人民的陳情，若業務費刪除將導致無法接待，也無法啟動調查、支應調查人員業務費、諮詢專家學者。他以法院為例形容，正如法院沒有預算支應傳喚證人的車馬費，對人民權益會有很大影響。

對於監院的專家諮詢費竟需簽「欠條」記帳，姚孟昌直指「前所未聞」，若連業務費用都需監委自掏腰包才算撙節開支，那立院做為憲政機關是否皆應該比照辦理，公聽會等專家車馬費也由立委自行支應？況且監院本身有監督政府部門的權限，立院此做法恐令整體憲政失能。

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