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    會見石破茂再度未提「一中政策」 學者：川普欲將美中關係與台灣脫鉤

    美國總統川普與日本首相石破茂昨首次峰會重申台海和平穩定，支持台灣有意義參與國際並反對片面改變現狀。（美聯社）

    美國總統川普與日本首相石破茂昨首次峰會重申台海和平穩定，支持台灣有意義參與國際並反對片面改變現狀。（美聯社）

    2025/02/09 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統川普與日本首相石破茂昨首次峰會重申台海和平穩定，支持台灣有意義參與國際並反對片面改變現狀。台灣大學政治系副教授陳世民分析，包含昨日峰會在內，川普至今已一年多未公開提及「一中政策」，加上近日共和黨眾議員提案建議放棄該政策。他認為，川普可能有意將美中關係與台灣脫鉤，這是川普與前總統拜登和競選對手賀錦麗在看法上的最大區別。

    曾考慮是否改變對台政策框架

    陳世民昨受訪表示，從川普競選期間至今一年多時間，尚未聽到他主動提及「一中政策」。相較之下，賀錦麗談及台海問題都會重申美國「一中政策」。此外，近日多名共和黨眾議員提出議案，建議總統正式放棄「一中政策」並正式承認外交關係，也與川普有所呼應，陳指出，川普是否希望持續以「一中政策」繼續牽扯台灣，仍有待觀察。

    此次美日聯合聲明，雖延續去年基調，僅重申台海和平穩定的重要性，未提及「一中政策」。陳認為，川普與拜登政府的區別，在於可能試圖將美中關係與台灣議題區隔開來，從過去川普與習近平的互動極少觸及台灣議題即可見一斑，例如川普在就職前夕與習通話，中國官媒刻意報導稱習提及台灣問題，但川普隨後的社群發文並未提及台灣，也在接受電視專訪時直接否認相關提問。

    陳世民分析，川普於二○一六年當選首任總統時曾與我國前總統蔡英文通話，當時川普曾公開質疑美國為何須受「一中政策」約束，顯示他曾考慮是否改變美國對台政策框架。即便隔年邀習訪美曾表達支持「一中政策」，但並未逾越傷害台灣的那一條線。

    美中對抗持續升溫，陳直言，川普不僅想將美中關係與台灣區隔，更可能傾向於將「一中政策」當成與中國談判的籌碼，而非僅遵循過往的政策框架。因此，雖然本次美日聯合聲明與往年同樣未提及「一中政策」，不過川普在其他場合的沉默更值得關注。

    陳世民認為，為避免中國透過「一中政策」的框架影響美國對台政策的彈性，川普意圖讓美中競爭關係與台灣區隔的意圖更顯合理，隨著美國國會也發出放棄「一中政策」的呼聲，未來川普政府是否將採取更明確的行動，是台灣應密切關注的焦點。

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