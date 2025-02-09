因應川普關稅戰 明院際會商聚焦總預算

美國總統川普近日將宣布徵收對等關稅，總預算被大幅砍刪或凍結高達三成，恐影響台灣因應國際局勢處理能力。（美聯社）

2025/02/09 05:30

刪凍高達三成 恐影響台灣處理國際變局能力

〔記者鍾麗華／台北報導〕為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統賴清德明天召集五院院長在總統府會商國政，對於院際會商的議題，據了解，中央政府總預算議題將成為焦點，尤其美國總統川普近日將宣布徵收對等關稅，總預算被大幅砍刪或凍結高達三成，恐影響台灣因應國際局勢處理能力。

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預算遭大砍 府院盤點政務衝擊

據指出，賴總統雖不會設定院際會商議題，將由五院院長在會中提出，但目前院際最大爭議仍在總預算，監察院已表示將表達預算遭大砍，影響憲法職權行使等議題，而總預算最大受災戶還是行政院與各部會，因此無可避免將成為明天會商的焦點，府院已密集盤點總預算對推動政策與政務的影響與衝擊。

知情人士指出，川普上月已揚言對台灣晶片課徵關稅，川普七日在與日本首相石破茂會面時也提到，可能會於十日或十一日召開會議，宣布有關對等關稅的消息。雖然尚不清楚哪些國家受衝擊，政府必須做好因應，以降低對台灣產業與經濟的衝擊，但總預算被大幅刪減，將影響政府推動相關政策。

輔導中小微開拓海外 減為96家

財經官員說明，值此國際情勢瞬息變化，各國政府均全力協助其廠商因應川普新局帶來的影響，預算遭凍刪，將影響政府協助廠商分散及開拓海外市場的機會及輔導能量，不利我廠商多元創新及布局國際市場。以「中小微企業多元振興發展計畫」而言，委託辦理補助及輔導廠商分散及開拓海外市場，將使原定輔導一五○家中小微企業，減少為九十六家。

主計官員也指出，很多政府推動重大計畫被迫中止，不僅如此，業務費遭刪凍七成的部會，若在平均支用下，預估機關基本維運僅能支應至下月中，若是刪凍三成的部會則維持到八月底，九月就要面臨停擺。而行政院中辦的業務費被刪成零元，在新春開工日已貼出服務受影響的公告。

相關官員強調，過去對於總預算刪減提案，行政院與立法院共識就是以「大包小」方式計算，但今年立法院卻要把個別提案刪減數直接加總計算，「有的部會被刪到負數」，到底是大包小還是直接加總，這部分兩院尚未達成共識，還要再溝通。

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