星期專論》對台灣來說，川普的強勢外交比拜登的猶疑更有利

◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）

2025/02/09 05:30

◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）

對台北而言，去年是特別危險的一段時期，因為中國在美國總統拜登的認知能力出現衰退跡象之際，升高脅迫台灣的壓力，最終導致民主黨迫使拜登放棄競選連任。

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在台灣及印度—太平洋地區的其他國家，美國的政治動盪引發對美國戰略承諾與決心的不確定感。由於美國深陷烏克蘭與中東戰事，華盛頓最不樂見的就是台灣海峽爆發衝突，這也是拜登積極推動與中國獨裁者習近平個人外交的原因。

川普重返白宮 對習而言絕非好消息

對習近平政權來說，川普重返白宮絕對不是一個好消息。在他的第一個總統任期裡，川普徹底改變了美國對北京的態度，終結了自尼克森時代以來長達四十年扶植中國經濟崛起的政策，甚至直指這些前任總統「豢養出一頭怪獸」。川普的國家安全戰略，將中國定位為戰略競爭對手與威脅。

現在，川普在第二任期伊始便對北京發出警告，宣布對中國進口商品加徵新的關稅。

美國新增的十％關稅讓習近平政權陷入兩難。倘若中國採取報復措施，可能會引發美國進一步加徵關稅，最終導致北京耗盡可以用來反制的美國出口商品，正如二○一八年首屆川普政府對中國加徵關稅時所發生的情況。然而，若對川普最新的懲罰性行動毫無作為，又會折損習近平在國內的強人形象。

由於中國經濟成長動能趨緩，與美國的貿易戰若持續升級，甚至波及全球，將嚴重損害中國的利益。中國對美國的商品出口規模，幾乎是美國商品進口量的四倍，而且由於國內經濟困境加劇，導致北京更依賴出口，以消耗國內市場無法吸納的過剩工業產能。

進一步雪上加霜的是，中國還面臨長期結構性挑戰，包括人口萎縮與迅速老化、生產力成長趨緩，以及西方國家對其新帝國主義野心的反制。這或許有助於解釋習近平為何會認為，中國有一個稍縱即逝的「戰略機遇期」，得以塑造有利於己的亞洲和國際秩序。即使如此，習近平在川普主政期間恐怕也會三思而後行，避免挑釁美國。

對美貿易順差 台灣也成關稅戰目標

當然，由於台灣對美國的貿易順差創下新高紀錄，川普回歸白宮也將為台北帶來挑戰。川普執意以關稅為手段，來彌平美國所有的雙邊貿易逆差。

許多國家與中國的貿易逆差，部分或全部可藉由對美貿易順差來抵銷。可是，台灣同時對中國與美國保持鉅額貿易順差。

川普將關稅視為改變遊戲規則的工具，企圖藉此增加美國財政收入，並促使製造業回流。他在就職演說中承諾：「與其向我國公民徵稅來讓其他國家受益，我們將對外國徵收關稅和稅收，來提升我國公民的財富。」

台灣日益擴大的對美貿易順差，使其成為川普關稅戰略的鎖定目標。川普抱怨晶片生產「離開我們去了台灣」，並抨擊拜登政府去年十一月撥款六十六億美元，補助台積電在亞利桑那州興建三座晶圓廠。

在持續要求台北提高國防開支的同時，川普可能會以關稅做為對台施壓的籌碼，這是他範圍更廣泛的計畫的一部分，旨在逆轉科技產業數十年來的外包趨勢，降低美國在關鍵半導體領域對外國供應商的依賴。目前，美國幾乎所有高階晶片都是從台灣進口。

在此背景下，台北或許別無選擇，只能鼓勵其半導體企業大幅增加在美國的投資，生產新一代晶片，藉此降低川普關稅政策構成的威脅，畢竟僅靠關稅並無法讓美國在國內複製台灣的半導體產業模式。台北也可以考慮與川普政府合作，共同建立國際半導體供應鏈，以化解貿易壓力。

為了嚇阻中國發動攻擊，台灣大幅提高國防開支符合自身利益。遺憾的是，台灣由在野黨主導的立法院，最近凍結了發展無人機等不對稱戰力的相關國防預算。

在某種程度上，外交就是一種交易，川普之前的歷任總統，多半將國家安全與地緣政治考量置於首位，即使這意味著忽略人權與民主治理議題。例如，尼克森在一九七○年至七一年向中國「開放」政策，以及卡特總統發佈的備忘錄，指示美國政府各部門協助中國發展經濟。

川普最終交易條件 北京恐難承受

川普的獨特之處在於，他首先是一位談判高手。為了推進美國的利益，他不惜與美國的盟友或對手達成各種交易。

然而，川普對中國加徵的新關稅，似乎是為了扭轉長期以來中國以強勢重商主義驅動外交政策的局面。川普最終可能提出的交易條件，對北京而言恐怕難以承受。

儘管如此，隨著中國經濟趨緩加劇，北京可能不願意升高與美國的緊張關係，更不敢在川普主政下的美國面前鋌而走險，公然對台灣發動侵略，引爆與美國的軍事對抗。

（作者謝蘭尼為新德里智庫「政策研究中心」戰略研究教授，擁有得獎作品《水：亞洲的新戰場》等九本著作。國際新聞中心陳泓達譯）

隨著中國經濟趨緩加劇，北京可能不願意升高與美國的緊張關係，更不敢在川普主政下的美國面前鋌而走險，公然對台灣發動侵略，引爆與美國的軍事對抗。（美聯社檔案照）

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