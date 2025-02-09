縣長選舉綠拚2026贏回宜蘭 藍白積極備戰

民進黨宜蘭縣黨部昨舉行新春團拜，宣布將整合最強團隊，力拚二○二六年藍天再變綠地。（記者王峻祺攝）

2025/02/09 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕二○二六年縣市長選舉是民進黨在宜蘭縣「力拚藍天再變綠地」的機會，今年七月的全代會將確定縣市長提名規則，民進黨宜蘭縣黨部昨天舉行新春團拜，宣布由前議長陳文昌擔任選舉對策委員會召集人，要整合最強的團隊迎戰。另外，國民黨表示，已有下屆縣長的口袋名單；民眾黨籍前立委陳琬惠則表態問鼎下屆縣長。

民進黨︰陳文昌擔任選對會召集人

下屆宜蘭縣長選舉，藍、綠、白陣營都展開佈局，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進昨在新春團拜表示，二月就會完成宜蘭縣選舉對策委員會的委員遴選事宜，已邀請前議長、現任縣議會黨團總召集人陳文昌擔任宜蘭選對會召集人。

請繼續往下閱讀...

邱嘉進說，陳文昌的選戰經驗豐富，善於運籌帷幄、調和鼎鼐，可大力協助黨部辦理提名，這次選舉會兼顧世代，盼整合出最強的團隊投入選戰，「宜蘭在藍營執政後，大家已經鬱卒很久」，會團結一致並借重過去的堅實基礎，一定要贏回宜蘭的綠地。

國民黨：有口袋人選 力守藍天蓋綠地

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌說，民進黨在中央執政太差，已引起人民反感，相信宜蘭的天空會持續藍天，下屆鄉鎮市長、縣議員等人選都已備妥，縣長人選也有口袋名單，會力守「藍天蓋綠地」的現況。

由於宜蘭縣的民進黨籍區域立委陳俊宇遭公民團體連署罷免，外界臆測若罷免成功必須補選，「藍白合」是否有機會？林明昌回應表示，藍白共推民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選，確有可能性，這有協調的空間，但下屆縣長人選當然要以國民黨為主。

陳琬惠︰參戰縣長優先 尊重黨安排

陳琬惠則說，她卸任立委後，帶領民眾黨處於備戰狀態，未來以拚縣長為優先，若被推出參戰立委補選，她持保留態度，但最終仍尊重黨中央的安排；陳琬惠也在臉書寫下心跡「我的目標不變：二○二六參選宜蘭縣長，爭取為縣民服務。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法