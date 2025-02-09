民眾黨黨魁之爭》黃國昌、蔡壁如政見會 齊轟賴政府

台灣民眾黨第二屆黨主席補選首場政見發表會8日舉行，候選人黃國昌會前接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2025/02/09 05:30

〔記者李文馨、劉宛琳／台北報導〕民眾黨主席補選將於二月十五日舉行投票，首場政見發表會昨登場，參選的立委黃國昌與前立委蔡壁如都把砲口對向賴政府。談到政黨和解，黃強調，「和解」不會從天上掉下來，也不會把自己的生存，寄託在執政者的善意之上；他還說，「民眾黨須從一人政黨走向全民政黨」。蔡則說，她當選黨主席後首要戰略就是全體營救柯文哲，並告訴兩大黨的極端派，「我們不支持罷免」，請大家坐下來解決政治的僵局。

黃國昌指出，執政黨成天把「民主」掛在嘴上，但當面對不同意見時，從民進黨中央出發，透過媒體、側翼，把所有發出不同聲音者打成中共同路人，現在更透過認知作戰發動大罷免，把台灣社會進一步推向撕裂的邊緣。

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黃：須走向全民政黨

他說，這樣的處境，他與前主席柯文哲都不陌生，他非常清楚地認知到，「和解」不會從天上掉下來。做為一個負責任的政黨，不會把國家的未來發展寄託在對手的善意之上，也不會把自己的生存，寄託在執政者的善意之上。

黃並說，民眾黨過去一年履行柯文哲在二○二四年總統大選的承諾，未來他將以民眾黨為平台，邀請專家學者為台灣制定二○二八年的政策綱領，集結眾人的智慧，為下一代找出路。黃也向民眾黨公職喊話，未來兩年大家會非常辛苦，因為民眾黨必須從一人政黨走向全民政黨，除了必須是一個強力監督的在野黨，也是勇於履行競選承諾的反對黨。

蔡：全體營救柯文哲

蔡壁如在政見會開始就表達「營救」柯文哲的態度。她認為，賴清德政府以司法手段不當羈押柯文哲，柯文哲在羈押期滿後被迫辭去黨主席，這場政治迫害導致今天的黨主席補選。但她深信，柯文哲歷經劫難必將如浴火鳳凰重新帶領民眾黨。

但蔡也主張推動政黨和解，強調若她當選黨主席，她將邀請各黨主席坐下來品嘗大和解的咖啡，開誠布公討論國家的未來。不過，和解並非無條件的讓步，她希望請民進黨停止濫用罷免制度，以及尊重司法獨立，如果民進黨不接受她的提議，繼續政治打壓，她將啟動「先和解、後反制」的策略。

蔡壁如表示，在戰略合作上，她將與國民黨聯手，但這不代表她認同國民黨所有做法，合作基礎是基於對抗民進黨的極端政治行動，並非全面結盟，民眾黨不會成為政黨的附庸。

台灣民眾黨第二屆黨主席補選首場政見發表會8日舉行，候選人蔡壁如會前接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

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